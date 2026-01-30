مطار دبي الدولي يحتفي بالمسافرين القادمين من دولة الكويت

دبي في 30 يناير /وام/ أعلنت مطارات دبي مشغّل مطار دبي الدولي، عن ترحيبها بالمسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة هذا الأسبوع عبر تنظيمها سلسلة من اللحظات الترحيبية الخاصة في مطار دبي الدولي، بالتعاون مع مجتمع المطار oneDXB، وذلك احتفالاً بأسبوع "الإمارات والكويت إخوة للأبد" الذي يؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

كان مطار دبي الدولي قد استقبل خلال العام الماضي، 1.6 مليون مسافر من دولة الكويت عبر 11500 رحلة جوية تشغلها أربع شركات طيران، في مؤشر يعكس قوة الربط الجوي بين البلدين وعمق الروابط التاريخية .

وسيتم تنفيذ هذه المبادرة الترحيبية عبر جميع مباني المسافرين، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وجمارك دبي وسوق دبي الحرة ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة دبي للطيران المدني، وطيران الإمارات، والإدارة العامة لأمن المطارات - شرطة دبي، ودو وفريق "هويتي".

وتشمل الفعاليات الاحتفائية مسارات وصول مخصّصة وأختام جوازات خاصة وعروضا ثقافية وديكورات تحمل طابع هذه المناسبة في مباني المسافرين وشاشات رقمية تسلّط الضوء على الروابط الأخوية بين الإمارات والكويت، إلى جانب هدايا متنوعة تتضمن قسائم تسوّق من سوق دبي الحرة وشرائح اتصال وغيرها، بما يسهم في توفير تجربة وصول سلسة ودافئة لجميع الضيوف القادمين من دولة الكويت.