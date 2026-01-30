7 فرق تشارك بمنافسات المبارزة في الألعاب العربية للسيدات بالشارقة

الشارقة في 30 يناير / وام / تنطلق منافسات المبارزة في الثالث من فبراير المقبل ضمن النسخة الثامنة من «دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026» التي تنظّمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال الفترة من 2 إلى 12 من الشهر نفسه بمشاركة 63 فريقًا من 16 دولة عربية تتنافس في 9 ألعاب فردية وجماعية.

تشهد منافسات المبارزة مشاركة 7 فرق تمثل 6 دول عربية هي نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي الفجيرة للفنون القتالية (الإمارات) و نادي العلا (المملكة العربية السعودية) و نادي البستين (مملكة البحرين) و نادي دمشق (الجمهورية العربية السورية) و أكاديمية الاتحاد الكويتي للمبارزة (دولة الكويت) ونادي صلالة (سلطنة عُمان).

تُقام المنافسات الرسمية للمبارزة في مركز الطفل بالقرائن فيما تتوزع التدريبات الرسمية للفرق المشاركة بين مركز الطفل بالقرائن ومركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة وفق خطة تشغيلية معتمدة تضمن جاهزية المرافق ودقة الإجراءات التنظيمية وتوفير متطلبات التحكيم والتجهيزات الخاصة باللعبة.