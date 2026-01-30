تواصل الاستعدادات لانطلاق اجتماعات البرلمان العربي للطفل بالشارقة

الشارقة في 30 يناير/وام/ عقدت اللجنة المنظمة لأعمال الجلسة الثالثة من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل أمس اجتماعاً تنسيقياً بمقر البرلمان بمدينة الشارقة برئاسة سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان بحضور أعضاء اللجنة .

ناقش الاجتماع الاستعدادات الشاملة لاستقبال أعضاء البرلمان العربي للطفل من مختلف الدول العربية تمهيداً لانطلاق أعمال الجلسة الثالثة من الدورة الثالثة في الرابع عشر من فبراير المقبل بمقر المجلس الاستشاري بالشارقة.

تهدف الجلسة التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة مباشرة من معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ترجمة الرعاية والاهتمام الرفيعين إلى واقع ملموس يضمن نجاح أعمال البرلمان وبلورة رؤى الأطفال وتطلعاتهم في إطار مؤسسي عربي رفيع.

استعرض الاجتماع البيان التفصيلي الذي قدمته اللجان المنظمة وسلط الضوء على الجهود المبذولة في جميع المحاور المتعلقة بالاستضافة وبرنامج الزيارات الميدانية وورش التدريب المتخصصة التي صممت لإثراء مهارات الأعضاء البرلمانيين الصغار وتعريفهم بالآليات البرلمانية إلى جانب مناقشة الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والدولية الداعمة وآليات تطوير البرامج والأنشطة المصاحبة.