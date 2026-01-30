" دبي الصناعية" تسلط الضوء على روّاد الابتكار الغذائي خلال "جلفود 2026"

دبي في 30 يناير /وام/ سلطت مدينة دبي الصناعية الضوء على رواد الابتكار الغذائي خلال مشاركتها في معرض "جلفود 2026".

وقال سعود أبو الشوارب النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي نيابة عن مدينة دبي الصناعية إن المدينة الصناعية حرصت من خلال مشاركتها في معرض "جلفود 2026" على تسليط الضوء على مجموعة واسعة من روّاد الابتكار في مجال الغذاء ضمن منظومتها .. موضحا أن المدينة التي تُعدّ من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم تشارك في هذا المعرض لدعم المبتكرين الذين يسهمون في تعزيز الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات ودبي في نمو قطاع الأغذية والمشروبات العالمي.

وأضاف أبوالشوارب في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات المعرض أن مدينة دبي الصناعية تشكل من خلال منظومتها المتكاملة وشبكة خدماتها اللوجستية القوية وموقعها الإستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي وشبكة الطرق الرئيسية ومحطة شحن "قطارات الاتحاد" وجهة مثالية لنمو شركات الأغذية والمشروبات وتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة والعالم لافتا إلى أن مدينة دبي الصناعية توفر بنية تحتية متقدّمة تلبّي احتياجات مختلف القطاعات بما في ذلك الأراضي الصناعية ووحدات التخزين والخدمات اللوجستية فضلاً عن بيئة قائمة على التعاون تدعم الابتكار وتعزّز النمو من خلال منطقتها الصناعية المخصّصة لإنتاج الأغذية والمشروبات.

وأوضح أن المنطقة المخصصة للأغذية والمشروبات في مدينة دبي الصناعية تضم أكثر من 23.5 مليون قدم مربّع من الأراضي القابلة للتأجير بما يتيح لشركات الأغذية والمشروبات من جميع أنحاء العالم فرصا واعدة لإطلاق عملياتها في دبي وتوسيع نطاقها نحو الأسواق العالمية وتضم هذه الوجهة الصناعية اليوم أكثر من 150 شركة أغذية علما بأن قاعدة عملائها في قطاع الأغذية والمشروبات سجلت نمواً بنسبة 15 بالمائة في عام 2025 مقارنة بعام 2024.

وأكد التزام مدينة دبي الصناعية الراسخ بمواصلة توفير بيئة صناعية متكاملة تحفز على الابتكار وتتيح لشركات التصنيع فرص توسيع نطاق أعمالها والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات ودبي بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية "مشروع 300 مليار" والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وأجندة دبي الاقتصادية/ D33 /.