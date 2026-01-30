"محمد بن راشد للإسكان" تحقق إنجازا بمجال تقييم الأداء المؤسسي المتكامل

دبي في 30 يناير / وام/ حققت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إنجازًا مؤسسيًا نوعيًا بحصولها على المستوى الرابع من نضج تقييم الأداء المؤسسي المتكامل /Integrated Corporate Performance Maturity – Level 4/ لتكون بذلك أول جهة على مستوى دولة الإمارات تنال هذا المستوى المتقدم وذلك وفق تقييم وحدة إدارة الأداء العالمية /GPA Unit/ وباعتماد معهد مؤشرات الأداء /KPI Institute/.

يعكس هذا الإنجاز التزام المؤسسة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وقياس الأداء المؤسسي من خلال نموذج متكامل يغطي خمسة محاور رئيسية تشمل التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء وتحسين الأداء وإدارة أداء الموظفين وثقافة الأداء بما يعزز التكامل بين الاستراتيجية والحوكمة وقياس النتائج.

وأكدت المؤسسة أن هذا التقدير يأتي ثمرة جهود فرق العمل وتكامل الأدوار بين مختلف الإدارات والحرص المستمر على تطوير منظومة الأداء المؤسسي بما يواكب توجهات حكومة دبي في التميز المؤسسي والابتكار ويعزز تحقيق مستهدفات الخطط الاستراتيجية.

يعد "تقييم نضج الأداء المؤسسي المتكامل" من أهم النماذج العالمية المعتمدة لقياس كفاءة المؤسسات في إدارة أدائها الاستراتيجي والتشغيلي كونه يركز على توحيد منظومات التخطيط وقياس الأداء وإدارة المخاطر والتحسين المستمر.

وأكدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التزامها بمواصلة تطوير منظومة الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة التميز بما يسهم في تحقيق الريادة المؤسسية وتقديم خدمات إسكانية مبتكرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة في إمارة دبي.