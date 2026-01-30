"روابي الإمارات" تخطط لزيادة إنتاج الحليب إلى 100 مليون لتر العام المقبل

دبي في 30 يناير/وام/ أكدت مجموعة روابي الإمارات سعيها لزيادة إنتاج الحليب ضمن عملياتها الحالية، في إطار منظومة أعمال متكاملة تشمل الألبان والمشروبات والدواجن والأعلاف.

وقال مازن الرفاعي، المدير التنفيذي للمجموعة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات معرض "جلفود 2026"، إن الإنتاج الحالي يصل إلى نحو 80 مليون لتر من الحليب سنوياً، مع خطة لرفع الإنتاج إلى 100 مليون لتر خلال العام المقبل.

وأضاف الرفاعي، أن المجموعة تعمل ضمن نهج واستراتيجية تدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، مع تقليل الأثر البيئي من خلال إدارة المخلفات الزراعية بكفاءة واعتماد حلول الطاقة الحيوية.

وأشار إلى أن شركة الروابي للألبان، الذراع الرئيسية لقطاع الألبان والمشروبات ضمن المجموعة، تدير واحدة من أكبر المزارع المتكاملة في الدولة، وتعمل وفق نموذج تشغيلي يجمع بين التربية والإنتاج والتصنيع والتوزيع.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الألبان في دبي تبلغ نحو 400 ألف لتر يومياً، بما يعادل 144 مليون لتر سنوياً، إضافة إلى خط إنتاج بطاقة 200 ألف لتر يومياً، بينما تصل طاقة إنتاج العصائر إلى 400 ألف لتر يومياً.

وفي قطاع الدواجن، نوه الرفاعي إلى أن شركة الروضة تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية نحو 21 مليون طير، إلى جانب إنتاج 9.5 مليون بيضة تفقيس سنوياً من مزارع الأمهات.

وأضاف أن شركة "غرين فيلدز" تسهم في دعم عمليات المجموعة من خلال إنتاج أعلاف عالية الجودة، وتقديم حلول تغذية متوازنة تهدف إلى تحسين صحة وإنتاجية الثروة الحيوانية ورفع كفاءة الأداء الزراعي.

وأشار الرفاعي إلى أن المجموعة تتبنى نهجاً تشغيلياً يرتكز على الاستدامة، من خلال تنفيذ مبادرات لتحويل النفايات إلى طاقة، واستخدام تقنيات الغاز الحيوي لإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى طاقة متجددة، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي وتحسين كفاءة استخدام الموارد.