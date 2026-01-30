النسخة الـ67 من بطولات "محاربي الإمارات" تنطلق غدا في أبوظبي

أبوظبي في 30 يناير/ وام/ تنطلق غدا أولى بطولات الموسم الجديد من سلسلة بطولات" محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، في صالة مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك"، باقامة النسخة 67 بمشاركة 26 مقاتلا يمثلون 14 دولة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للحدث تفاصيل البطولة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بحضور فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم البطولة، ونخبة من الأبطال المشاركين.

يتضمن الحدث الرئيسي مواجهات حماسية في وزن الخفيف الثقيل، حيث يلتقي المقاتل البرازيلي كايو ماتشادو مع البريطاني توم بريز.

ويشهد الحدث الرئيسي المشترك نزالاً حماسياً في وزن الريشة، يجمع بين البرازيلي غوستافو ريبيرو، وسيلفستر شيبفمبو من زيمبابوي، ويلتقي الروسي رشيد باغابوف مع الكازاخستاني سنجار بالوف، في وزن الحر.

وفي أبرز منافسات السيدات تلتقي الهولندية بنيتا فان روجي، مع الباكستانية أناتا كريم، في وزن الحر 55 كجم.

وقال فؤاد درويش :"سعداء بانطلاقة أولى بطولات محاربي الإمارات في 2026، بمشاركة هذه النخبة من النجوم من جميع أنحاء العالم، وهو ما جعلنا نفخر دائماً باحتضان العاصمة العالمية أبوظبي للحدث و بالتطور المستمر للبطولة ووصولها إلى هذه المكانة الرفيعة في سنوات قليلة".