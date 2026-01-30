"يوروستات": نمو اقتصاد منطقة اليورو فاق التوقعات بنهاية العام الماضي

بروكسل في 30 يناير /وام/ أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي"يوروستات" أن اقتصاد منطقة اليورو سجل أداءً أفضل من المتوقع خلال الربع الأخير من عام 2025، رغم استمرار تداعيات المواجهة التجارية التي أثّرت على الاقتصاد الأوروبي طوال العام الماضي.

وحسب الأرقام الصادرة اليوم، نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، وهي وتيرة النمو نفسها المسجلة في الربع الثالث، متجاوزاً توقعات الأسواق التي أشارت إلى نمو بنحو 0.2 في المئة.

وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف إلى 1.3 في المائة مقارنة بـ 1.4 في المائة في الربع السابق، وهو تباطؤ أقل حدة مما كان متوقعاً.

وسجلت ثلاثة من أكبر أربعة اقتصادات في المنطقة نمواً فاق التقديرات بعدما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بنسبة 0.3 في المائة، فيما بلغ النمو 0.4 في المائة في إيطاليا و0.8 في المائة في إسبانيا في المقابل، كانت فرنسا الحلقة الأضعف، إذ سجل اقتصادها حالة جمود.