معرض لآلئ الشارقة يواصل فعالياته بمشاركة دولية

الشارقة في 30 يناير/وام/ يواصل معرض "لآلئ الشارقة" فعالياته ضمن النسخة السابعة من معرض "جواهر الإمارات" المقام حاليا في مركز إكسبو الشارقة مسجلاً حضوراً لافتاً مستقطبا المهتمين بإحياء التراث البحري الإماراتي واستخراج اللؤلؤ وربطه بالآفاق الاقتصادية العالمية.

يأتي الحدث بتعاون استراتيجي بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وشركة "لآلئ السويدي" بهدف إحياء بريق اللؤلؤ الإماراتي ليشكّل منصة متخصصة تجمع بين عراقة الموروث وروح الابتكار ويفتح نافذة واسعة على عالم اللؤلؤ الطبيعي بأبعاده التاريخية والتراثية والتجارية.

وتثري النسخة الثانية من معرض " "لآلئ الشارقة" فعالية "أمسيات لآلئ الشارقة" التي تمثل الجانب المعرفي من الحدث حيث استضافت خبراء دوليين من المعهد الأمريكي للأحجار الكريمة (GIA) في جلسات متخصصة في "فحص اللآلئ" تناولت أحدث المعايير العالمية لتقييم وتصنيف هذه الجواهر الثمينة .