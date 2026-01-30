93 لاعبا ولاعبة يتنافسون في بطولة العين للشطرنج

العين في 30 يناير/ وام / أعلن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية اعتماد مشاركة 93 لاعبا ولاعبة في بطولة الشطرنج الكلاسيك، ضمن مهرجان "شتاء العين" الدولي للعبة، خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير المقبل.

وأكد النادي في بيان له، أن البطولة في النسخة الـ 20 للمهرجان تقام في مقره، بنظام 7 جولات، ضمن مبادراته لتنظيم البطولات لمختلف الفئات العمرية.

من جهة أخرى توج النادي الفائزين في منافسات بطولة الشطرنج الخاطف، ضمن فعاليات المهرجان.

وأسفرت المنافسات عن فوز الإيراني أصغر جليزاده بالمركز الأول، وسانتياغو ريجي ماي بالمركز الثاني، وجاء عبدالله يونس الخميري ثالثا.

فيما تم تكريم أفضل لاعب ولاعبة من الإمارات، إضافة إلى الأفضل في فئات تحت 8 و10 سنوات، و12 و14 سنة.