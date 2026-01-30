مهرجان الشارقة لريادة الأعمال ينطلق غداً بمشاركة 300 متحدث عالمي

الشارقة في 30 يناير / وام / تنطلق غداً فعاليات الدورة التاسعة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026" أكبر تجمع ريادي من نوعه في المنطقة في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" والذي يستضيف نخبة من مؤسسي الشركات والمستثمرين والمبدعين وصنّاع السياسات والقياديين تحت شعار "حيث ننتمي".

ويستعد المهرجان الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" لاستقبال أكثر من 14 ألف مشارك واستضافة أكثر من 300 متحدث عالمي وتنظيم أكثر من 250 فعالية تتضمن جلسات وورش عمل وأنشطة تدريبية وتجارب ترفيهية ومجتمعية في 10 مناطق متخصصة تغطي مجالات ريادة الأعمال والإبداع والاستثمار والتأثير الإيجابي وجودة الحياة ويؤكد حجم البرنامج وتنوعه مكانة المهرجان بوصفه ركناً أساسياً في منظومة ريادة الأعمال الإقليمية.

وتستضيف دورة العام الجاري نخبة من الشخصيات العالمية البارزة في مجالات الرياضة والأعمال والإعلام والثقافة بما يرسّخ مكانة المهرجان منصة إقليمية وعالمية للرؤى والأفكار المبتكرة وتبادل التجارب والخبرات واستعراض قصص النجاح الملهمة.

يتناول المتحدثون في جلسات نقاشية وحوارية مجموعة متنوعة من الموضوعات انطلاقاً من الذهنية عالية الأداء وبناء العلامات التجارية وصولاً إلى ريادة الأعمال القائمة على تحقيق الأهداف والابتكار والمرونة مقدمين رؤى مستمدة من تجاربهم في قطاعات وأسواق متعددة.