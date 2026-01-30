مجلس إدارة "دبي الصحية" يستعرض الإنجازات ويبحث عدداً من مشاريعه ومبادراته

دبي في 30 يناير /وام/ عقد مجلس إدارة "دبي الصحية" اجتماعاً برئاسة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس وحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس المجلس .

استعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز الإنجازات التي حققتها المنظومة الصحية في دبي خلال العام الماضي، وبحث عدداً من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام 2026، في المقر الرئيسي لـ"دبي الصحية"، بحضور أعضاء المجلس سعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق، وسعادة عبد الله عبد الرحمن الشيباني، والبروفيسور إيان أندرو جريـر، وسعادة وليد سعيد العوضي، وسعادة محمد حسن الشحي، والدكتور عامر شريف، والدكتورة حنان السويدي.

ورحّب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بأعضاء مجلس إدارة "دبي الصحية"، مثمناً جهودهم المتواصلة في تطوير المنظومة الصحية بدبي، وتنفيذ أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تهدف إلى بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة.

وأشاد سموّه بجهود فرق العمل في "دبي الصحية"، وما حققوه من إنجازات ملموسة خلال العام الماضي، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من النجاحات والتميز خلال العام الجاري، بما يسهم في الارتقاء بصحة المجتمع وتعزيز جودة حياته.

من جانبه أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها العالمية عبر بناء منظومة صحية متكاملة ترتكز على المعرفة والابتكار والكوادر المؤهلة، مشيراً إلى أن "دبي الصحية" نجحت من خلال منظومتها الصحية الأكاديمية في تحقيق التكامل الفعّال بين التعليم الطبي والبحث العلمي والرعاية والعطاء، لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة.

واطلع المجلس، خلال اجتماعه، على عدد من المبادرات النوعية التي تهدف "دبي الصحية" من خلالها إلى الارتقاء بجودة الخدمات.