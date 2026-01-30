بطولة الشارقة لكأس الأمم لقفز الحواجز تتوج الفائزين في أولى منافساتها

الشارقة في 30 يناير / وام / توّج الفارس البرتغالي رودريغو جستيرا بجائزة المركز الأول في أولى منافسات بطولة الشارقة لكأس الأمم لقفز الحواجز من فئة أربع نجوم في نسختها الرابعة التي انطلقت اليوم وجاءت بمواصفات المرحلتين الخاصة برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم على أرضية الميدان الخارجي بمركز الشارقة للفروسية وتنافس فيها 54 مشاركاً نجح منهم 6 فرسان في إكمال المرحلتين دون خطأ.

وبفارق التوقيت نال جائزة المركز الأول الفارس البرتغالي رودريغو جستيرا على صهوة الجواد "سوليدات" (13 سنة) وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 29.77 ثانية وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس الإماراتي حميد عبد الله المهيري بصحبة الفرس "أرجنتينا دو كريسكر زد" (7 سنوات) بزمن المرحلة الثانية وبلغ 31.15 ثانية وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس الإماراتي هزاع حمد الظاهري مع الجواد "إيلوي" (17 سنة) بزمن المرحلة الثانية 40.44 ثانية.

وسيطر فرسان القفز السوريون على المراكز الثلاثة الأولى في افتتاحية المنافسات الدولية لفئة الشباب من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية فيما سيطر فرسان الإمارات على المراكز الأولى في أولى المنافسات الدولية لفئة الـ(جونيورز) بمنافسة الشباب التي افتتحت بها بطولة الشارقة لكأس الأمم في نسختها الرابعة وأقيمت خلالها 4 منافسات جميعها لفرسان الفئات بدول المجموعة السابعة ويتواصل برنامج منافساتها على ميادين مركز الشارقة للفروسية حتى مساء بعد غد الأول من فبراير بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وبرعاية نادي الشارقة للفروسية على الميدان الخارجي بمركز الشارقة للفروسية وتنافس بها 13 مشاركاً أكمل 5 فرسان المرحلتين دون خطأ والمراكز الثلاثة الأولى حازها فرسان القفز السوريون أولهم الفارس الشاب ليث غريب مع الفرس "فافوريت دو غراند" وتوّج بمركز الصدارة بعد أن أكمل المرحلة الثانية في 31.36 ثانية وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس صبري بادنكي مع الجواد "ليبرتي في دي دي" والزمن 32.21 ثانية ونال جائزة المركز الثالث الفارس جواد نظام مع الجواد "فاروسو دبليو"، والزمن 32.78 ثانية.

وأقيمت أولى المنافسات الدولية لفئة فرسان الـ(جونيورز) برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ120 سم على ميدان الصالة المغطاة وهي الأولى من منافستين لهذه الفئة من فرسان دول المجموعة السابعة والثانية بمواصفات الجولتين على ذات الإرتفاع وتقام يوم غد السبت بمواصفات الجولتين.

وسيطر فرسان الإمارات من فئة الـ(جونيورز) على المراكز الثلاثة الأولى من بين 18 مشاركاً نجح 7 منهم في إكمال المرحلتين دون خطأ وفي مقدمتهم الفارس محمد سعيد الغرير مع الفرس "كورليسكا" وبزمن المرحلة الثانية 33.72 ثانية والثاني الفارس علي مفرج الكربي مع الفرس "سالسا" وزمن المرحلة الثانية 34.31 ثانية وحاز جائزة المركز الثالث الفارس محمد ماجد العواني وأكمل المرحلة الثانية مع الجواد "همسيس" في زمن بلغ 35.84 ثانية.

وعلى ميدان الصالة المغطاة أقيمت المنافسة الأولى لفئة الفرسان الأشبال من دول المجموعة الاقليمية السابعة وجاءت بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز بلغ ارتفاعها 110 سم والثانية منافسة كأس الأمم لفرق الأشبال وتقام يوم غد السبت بمواصفات الجولتين على ذات الارتفاع.

وتنافس في المنافسة الأولى لفئة الأشبال والتي أقيمت برعاية نادي الشارقة للفروسية أيضاً على الميدان المغطى بمركز الشارقة للفروسية 14 مشاركاً وأكمل المرحلتين دون خطأ 5 فرسان تقدمتهم الفارسة البريطانية لافينا اكسلستون مع الجواد "كيلارد بي" وأنهت المرحلة الثانية في زمن بلغ 37.36 ثانية وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس الشبل الإماراتي سعيد عبد الله مع الفرس "كايني" بزمن 37.83 ثانية ونالت جائزة المركز الثالث الفارسة الألمانية لوسي شميث مع الجواد "أغالان" والزمن 42.49 ثانية.

وبرعاية تلفزيون الشارقة أقيمت المنافسة الدولية الأولى من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر (6 ـ 7) سنوات بمواصفات المرحلتين الخاصة وستقام منافستها الثانية اليوم بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز والمنافسة الأولى من مرحلتين خاصة وصمم مسارها بحواجز الـ 115 سم للخيول عمر 6 سنوات وبحواجز الـ125 سم للخيول الصغيرة عمر 7 سنوات وتنافس فيها 51 خيلاً وعبر المرحلتين 14 خيلاً دون خطأ وتوّج بجائزة المركز الأول الجواد "أبورتيونتي" بقيادة الفارس البريطاني أليكسندر مكلين بزمن المرحلة الثانية 31.28 ثانية ونالت جائزة المركز الثاني الفرس "مايسلف اف زد" وبزمن منافس بلغ 31.34 ثانية في المرحلة الثانية وحازت جائزة المركز الثالث الفرس "بتالوغا بي ال" بقيادة الفارس السوري أسامة الزبيبي والزمن 31.61 ثانية.

وضمن البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة والتي تشتمل على 6 منافسات دولية تتراوح حواجزها بين (115 ـ 135) سم بالتزامن مع الحدث الرئيس أقيمت اليوم المنافسة الأولى برعاية تلفزيون الشارقة على ميدان الصالة المغطاة بمواصفات الجولة الواحدة وتنافس فيها 58 مشاركاً وعبر 20 فارساً الجولة دون خطأ وتوّج بجائزة المركز الأول الفارس الإيطالي باتريك جيراردي وأنهى الجولة مع الفرس "ألفيرا دو بورنفال زد" في زمن بلغ 58.59 ثانية ونال جائزة المركز الثاني الفارس السوري محمد فادي الزبيبي مع الفرس "سيلفيتا دي اكس بي" والزمن 59.63 ثانية وأحرز جائزة المركز الثالث الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي مع الفرس "هوتيس دو مازور" والزمن 59.69 ثانية.