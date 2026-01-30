"بيرنجريف يونايتد" بطلا لدوري الإمارات لكرة القدم المصغرة

عجمان في 30 يناير/وام / توج فريق "بيرنجريف يونايتد" بطلاً للنسخة الأولى من دوري الإمارات لكرة القدم المصغرة برصيد 36 نقطة، بعد فوزه في الجولة الأخيرة أمس على فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي 5 -1.

أقيمت الجولة الأخيرة على ملعب أكاديمية كواترو في عجمان، وشهدت فوز فريق أمن المواصلات بالمركز الثاني مستفيداً من تفوقه على فريق اليرموك 7 - صفر، رافعاً رصيده إلى 33 نقطة، وجاء فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي ثالثا برصيد 30 نقطة.

وسجل فريق جامعة خليفة نتيجة كبيرة بفوزه على فريق أدنوك 17- 3، بينما خيم التعادل 3 - 3 على المباراة الرابعة بين فريقي إي إم سبورتس والبلدية.

وضمن فريق برنجريف يونايتد المتوج أخيرا بلقب دوري أندية آسيا في نسخته الأولى، المشاركة مجدداً في النسخة الثانية، كما نجح بتحقيق الثنائية في الموسم بعد فوزه بلقب كأس الإمارات في أكتوبر الماضي.

توج الفائزين سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وعبدالله حسن الدرمكي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، بحضور عدد من مسؤولي الأندية المشاركة في البطولة.

وحصد فريق بلدية دبي جائزة الفريق المثالي، ونال اللاعب إبراهيم آدم لقب الهداف، واللاعب فلافيو زين، والحارس عبدالله العزاوي جائزة الأفضل، بالإضافة إلى فوز اللاعب إبراهيم البلوشي بلقب أفضل لاعب تحت 23 عاما.

وأكد سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة، أن تقارب النقاط على لائحة الترتيب بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مع ختام الدوري، يشير إلى قوة المنافسة حتى الجولة الأخيرة، والتطور الذي شهدته اللعبة في الدولة.