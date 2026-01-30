ابن طوق يبحث مع وزير الطيران المدني الهندي تعزيز التعاون الثنائي

حيدر آباد في 30 يناير/وام/ بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، مع معالي رام موهان نايدو كينجارابو، وزير الطيران المدني في جمهورية الهند، سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطيران، وتطوير الشراكة الثنائية بما يدعم النمو الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الجانبان على هامش مشاركة معالي عبد الله بن طوق في أعمال مؤتمر "Wings of India 2026" ، المنعقد في مدينة حيدر آباد بجمهورية الهند.

وأكد الجانبان متانة العلاقات الإماراتية-الهندية، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والسياحية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على نمو حركة النقل الجوي وحجم السفر بين البلدين.

وأشار معالي عبد الله بن طوق إلى أن حركة الطيران بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تشهد نشاطاً كبيراً، حيث يبلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين مدن البلدين نحو 1231 رحلة أسبوعياً، تشغلها الناقلات الوطنية في كلا البلدين، بما يعكس مستوى الطلب المرتفع، وقوة الترابط الجوي بين الجانبين.

وقال معاليه إن الهند تصدرت الأسواق المرسلة للزوار إلى دولة الإمارات، مستحوذة على 14% من إجمالي الزوار الدوليين، بما يعكس ذلك المكانة المتقدمة التي تحظى بها الإمارات في السوق الهندية، ويؤكد قوة الروابط السياحية والاقتصادية بين البلدين، إلى جانب نجاح السياسات السياحية الوطنية المرنة في استقطاب الزوار من هذا السوق الحيوي.

وأوضح معاليه أن هذا الزخم في قطاعي الطيران والسياحة يُعد ترجمة طبيعية للشراكة الاقتصادية القوية بين دولة الإمارات والهند، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لدعم نمو حركة السفر، وتعزيز الربط الجوي بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.