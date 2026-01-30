"اكسبوجر 2026" يناقش تحولات الصورة من التوثيق الفوتوغرافي إلى صناعة المحتوى

الشارقة في 30 يناير/وام/ شهد اليوم الأول من الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للتصوير"اكسبوجر 2026" الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في منطقة الجادة ويستمر حتى 4 فبراير المقبل تنظيم جلستين تناولتا فنيات التصوير الفوتوغرافي وتحولات الصورة في سياق صناعة المحتوى الرقمي بمشاركة المصورين جاسم العوضي وهند الرئيسي.

ففي جلسة بعنوان "رحلات التصوير الفوتوغرافي" تحدث المصور جاسم العوضي عن تجربته المهنية الممتدة في التصوير الفوتوغرافي لا سيما في مجال التصوير الجنائي وأثر دراسته الأكاديمية على ممارساته الميدانية .

وفي جلسة أخرى استضافتها منصة حضارة بعنوان "من التصوير الفوتوغرافي إلى عالم صناعة المحتوى" استعرضت المصورة الرياضية هند الرئيسي تجربتها في الانتقال من الصورة الثابتة إلى بناء قصص بصرية متكاملة ضمن بيئة الإعلام الرقمي.

تأتي هذه الجلسات ضمن البرنامج المعرفي لـ "اكسبوجر 2026" الذي يقدّم سلسلة من الحوارات وورش العمل المتخصصة الهادفة إلى مناقشة تحولات الصورة وأدوار المصورين وصنّاع المحتوى في المشهد البصري المعاصر.