مضمار جبل علي يستضيف غدا السباق الثامن بمشاركة 96 خيلاً

دبي في 30 يناير/وام/ يستضيف مضمار جبل علي، غداً، السباق الثامن ضمن موسم سباقات الخيل الحالي ويتضمن إقامة 8 أشواط، بمشاركة 96 خيلاً من نخبة الخيول المحلية والدولية، تتنافس على جوائز مالية إجمالية تبلغ 690 ألف درهم.

ويشهد السباق إضافة شوط ثامن للمرة الأولى، خُصص للخيول بعمر السنتين لمسافة 1600 متر، وذلك في إطار الاستعداد لسباق البستكية.

ويُفتتح السباق بالشوط الأول "كأس بورشه"، المخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فما فوق، مواليد الإمارات، لمسافة 1400 متر على الأرضية الرملية، بمشاركة 16 خيلاً، وبجائزة مالية قدرها 50 ألف درهم.

ويقام الشوط الثاني"بن دسمال -سباق داعم"، للخيول المهجنة الأصيلة بعمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1200 متر، وبمشاركة 16 خيلاً، وبجوائز تبلغ 90 ألف درهم.

ويشهد الشوط الثالث "يوم السباق الإيرلندي" مشاركة 11 خيلاً من فئة المبتدئة بعمر 3 سنوات، لمسافة 1200 متر، وبجائزة مالية قدرها 72 ألف درهم.

ويُخصص الشوط الرابع "تيست أوف كيلدير" لسباقات الهانديكاب (80 – 105) للخيول المهجنة الأصيلة بعمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1000 متر، بمشاركة 7 خيول، وبجوائز مالية تبلغ 120 ألف درهم.

أما الشوط الخامس "جاين إيكواين نيوترش إنترناشيونال "، فيقام بنظام الهانديكاب (70 – 95) للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق، إضافة إلى خيول السلالات الخاصة بعمر 3 سنوات، لمسافة 1950 متراً، بمشاركة 11 خيلاً، وبجائزة مالية قدرها 100 ألف درهم.

ويقام الشوط السادس "مزادات جوفز" وفق نظام الشروط، للخيول بعمر 3 سنوات، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 8 خيول، وبجوائز مالية تبلغ 100 ألف درهم.

ويشهد الشوط السابع "أي تي أم – سباق داعم " منافسة خيول الهانديكاب (0 – 80) بعمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 13 خيلاً، وبجوائز مالية تصل إلى 86 ألف درهم.

ويختتم السباق بالشوط الثامن" مضمار كوراه – حيث يصنع الأبطال -سباق داعم"، المخصص للخيول المبتدئة بعمر 4 سنوات فما فوق، إضافة إلى خيول السلالات الخاصة بعمر 3 سنوات، لمسافة 1600 متر، وبمشاركة 14 خيلاً، وبجائزة مالية تبلغ 72 ألف درهم.