إقامة دبي تحتفي بالعلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت

دبي في 30 يناير / وام / تنظّم الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي "إقامة دبي" سلسلة من الفعاليات الوطنية احتفاءً بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، تحت شعار "الإمارات والكويت إخوة للأبد"، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي إطار هذه الفعاليات، تنفّذ إقامة دبي مبادرات رمزية في مطارات دبي تجسّد روح المناسبة وتعزّز التفاعل الإنساني، حيث يتم استقبال القادمين بختم خاص يحمل شعار "الإمارات والكويت إخوة للأبد"، إلى جانب تزيين صالات القادمين بألوان علم دولة الكويت الشقيقة.

ويشمل الاستقبال تخصيص مسار خاص للقادمين مزوّد بلوحات تحمل شعار الحملة، وأعلام دولة الإمارات ودولة الكويت إضافة إلى توزيع هدايا رمزية، واستقبال الزوار بشخصيتي "سالم وسلامة"، في لفتة تعبّر عن التقدير والمحبة، وتحوّل لحظة الوصول إلى تجربة تحمل معاني الأخوّة والانتماء.

وفي السياق ذاته، تُنظّم إقامة دبي سوق المباركية في منطقة الخوانيج ووك، الذي افتتح أمس و يستمر حتى الأول من فبراير المقبل ، بمشاركة عدد من المحلات التجارية الكويتية، ضمن فعالية مجتمعية تُجسّد أجواء السوق الكويتي التراثي، وتقدّم لزوار دبي تجربة تفاعلية تجمع بين الثقافة والتجارة والتراث.

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المرّي، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن مشاركة إقامة دبي في هذه الفعاليات تأتي تعبيراً عن عمق العلاقة التي تجمع البلدين،علاقات أخوّة راسخة، بُنيت على الوفاء والمواقف الأصيلة، وامتدت عبر عقود من التعاون والدعم المتبادل.