انطلاق بطولة مبادلة أبوظبي للتنس للسيدات بنسختها الرابعة غداً

أبوظبي في 30 يناير/ وام/ تنطلق غداً منافسات النسخة الرابعة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالشراكة مع مبادلة وبالتعاون مع شركة ماري.

وتستضيف ملاعب مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية منافسات البطولة حتى 7 فبراير المقبل، ضمن فئة 500 نقطة على روزنامة رابطة محترفات التنس.

وتشهد قرية البطولة إقامة مراسم القرعة الرسمية غداً على المسرح الرئيسي، بحضور النجمة الأندونيسية جانيس تجين، ليتم الكشف عن مواجهات الدور الأول.

ويشارك في البطولة نخبة اللاعبات المصنفات من جميع أنحاء العالم تتصدرهن السويسرية بليندا بنشيتش حاملة لقب النسخة الماضية ، إلى جانب كل من الإسبانية باولا بادوسا، والكندية الصاعدة فيكتوريا مبوكو، والفلبينية ألكسندرا إيالا، وغيرهن من اللاعبات المصنفات.