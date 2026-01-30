بطولة السلم للدراجات الهوائية تنظم السباقين الصحراويين للسيدات والرجال

دبي في 30 يناير /وام/ تحت رعاية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، السباقين الصحراويين للسيدات والرجال، غداً وبعد غدٍ على التوالي، ضمن منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية، في إطار فعاليات الموسم العاشر للبطولة الذي يقام تحت شعار "10 سنوات من الإنجازات والنجاح".

وقامت اللجنة المنظمة العليا بتجهيز موقع يضم مسارًا مليئًا بالتحديات في محمية المرموم بمنطقة سيح السلم، حيث يشارك الدراجون باستخدام دراجات جبلية، ويتطلب منهم ارتداء الخوذ والنظارات الخاصة بالدراجات، وحمل جميع المعدات التي يحتاجها المشارك في هذا السباق الصعب بدنيًا وفنيًا، إلى جانب الاستعداد البدني الجيد لمواجهة أنواع مختلفة من العقبات والتحديات.

ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للسباقين 455 ألف درهم، وهي الأكبر على مستوى هذا النوع من السباقات الصحراوية في العالم.

وستكون البداية مع السباق الصحراوي للسيدات، غداً، والذي يمتد لمسافة 20 كيلومترا، وسيكون فيه فئتين للإماراتيات والمفتوحة لكافة الجنسيات، ثم يقام مباشرة في اليوم التالي السباق الصحراوي للرجال، لمسافة 52 كيلومترا، ويشهد إقامة تحديين بجوائز مالية مخصصة داخل السباق نفسه.

وقال سعادة عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، إن بطولة السلم، وتنفيذًا لتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ركزت دائماً على الشمولية في إقامة جميع أنواع المنافسات الخاصة بالدراجات، وذلك للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، ومواكبة أبرز المستجدات في هذه الرياضة.

وأوضح أن السباقات الصحراوية تُعد نوعًا مختلفاً كلياً عن سباقات الدراجات على الطرق، إذ تتميز بكونها تحدياً بدنياً عالياً للغاية، إلى جانب الحاجة إلى توظيف التفكير السليم لإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز العقبات بسرعة وكفاءة، مما يجعلنا على موعد سنوي لمتابعة سباقات غاية في الإثارة والتنافس القوي.

وأكد الفلاسي، أن حجم الإقبال الكبير على التسجيل في هذين السباقين، يعكس تطور مستويات الدراجين المشاركين، إلى جانب نجاح بطولة السلم في ترسيخ مكانتها وجهة بارزة للمتسابقين من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن جميع أنحاء العالم.

يُعد هذان السباقان الرابع والخامس ضمن فعاليات الموسم العاشر لبطولة السلم للدراجات الهوائية، حيث كان السباق الأول "الأمن والأمان" المخصص للدراجين الإماراتيين بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وجاء بعد ذلك سباق "ديوان سموّ حاكم دبي" الذي انطلق للعام الثاني على التوالي من عند ديوان سموّ حاكم دبي وصولاً إلى محمية المرموم بمشاركة نخبة من الدراجين المحترفين من مختلف الجنسيات، فيما أقيمت الأسبوع الماضي منافسات سباق السيدات بمشاركة نخبة من أفضل دراجات العالم اللواتي تنافسن في محمية المرموم.

ويشهد هذا السباق أيضاً تنافساً ضمن مسابقة التصوير لبطولة السلم للدراجات الهوائية التي تُقام بالتعاون مع "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي"، على أن يتم إعلان الفائزين وتكريمهم في ختام الموسم.

يُذكر أن البطولة تقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية "الحكم العام"، ودبي فيلم.