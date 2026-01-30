شرطة أبوظبي تشارك بمعرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية

أبوظبي في 30 يناير /وام/ تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات النسخة الرابعة من معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية 2026 الذي تنظمه وزارة الدفاع في ميدان الريف للرماية بمدينة زايد العسكرية ، تزامناً مع "عام الأسرة "، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي، وحماية الشباب ومجندي الخدمة الوطنية من مخاطر المخدرات والتهديدات السيبرانية المعاصرة.

واستعرضت مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي ضمن مشاركتها في المعرض منظومة متطورة متكاملة من المبادرات التوعوية والحلول الذكية الهادفة إلى تعزيز الوقاية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مسلطة الضوء على الأساليب الحديثة في التوعية من المخدرات، إلى جانب إبراز دور التقنيات المتقدمة في إيصال الرسائل الوقائية بصورة تفاعلية مؤثرة.

وتضمنت المشاركة تنفيذ جلسات شبابية تفاعلية باستخدام تقنية " Video AI Motion"، وتقديم ألعاب ذكية تفاعلية، والتعريف بخدمات المنصة الرقمية للوقاية من المخدرات ، إلى جانب الإسهام في الجلسات التوعوية المقامة على منصة المعرض، والتي تركز على الوقاية المبكرة وأساليب الحماية وتعزيز المسؤولية المجتمعية ودور الذكاء الاصطناعي في الوقاية من المخدرات.

وقدّمت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي مواد توعوية متخصصة للجمهور، تضمنت توزيع كتيبات تعريفية ضمن حملة "خلك حذر"، الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، وتسليط الضوء على أبرز أساليبه الحديثة، مثل الروابط الوهمية، والاتصالات المضللة، ورسائل الجوائز غير الحقيقية، ومواقع التسوق الاحتيالية، مؤكدةً أهمية توخي الحيطة والحذر، وعدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية أو بنكية إلا للجهات الموثوقة والمعتمدة.

وشارك مركز التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية بسيناريو الوقاية من المخدرات باستخدام تقنية الواقع الافتراضي "VR" الذي يحاكي بيئة الشخص المتعاطي والمؤشرات الجسدية والبيئية المرتبطة بالتعاطي، بما يوفر تجربة محاكاة واقعية تسهم في رفع مستوى الإدراك بالمخاطر وتعزيز السلوكيات الإيجابية.