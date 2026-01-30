معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات يواصل فعالياته لليوم الرابع

أبوظبي في 30 يناير/وام/ يواصل معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية فعالياته في مدينة زايد العسكرية، محققا نجاحا ملموسا وإقبالا واسعا من مختلف الفئات.

وشهد اليوم الرابع زيارة من العنصر النسائي ممثلا بمنتسبات وزارة الدفاع اللواتي اطلعن على أحدث الأساليب التوعوية والوقائية التي يقدمها المعرض.

تضمنت جولة المنتسبات زيارة الأجنحة المشاركة التي استعرضت برامج تفاعلية وورش عمل تخصصية تهدف إلى تعزيز دور المرأة في المنظومة الأمنية والمجتمعية ورفع مستوى الوعي لدى الأسر بمخاطر السموم الرقمية والمخدرات تماشيا مع شعار "عام الأسرة".

وشهد المعرض على مدار أيامه الماضية إقبالا مستمرا من منتسبي الخدمة الوطنية لتعزيز حصانتهم الأمنية و الوفود الطلابية عبر جولات تعريفية تحاكي الواقع لرفع الوعي الرقمي والخبراء والمختصين لتبادل الرؤى حول سبل التصدي للجرائم المتطورة.

وبهذه المناسبة قال العميد الركن محمد سالم الكتبي قائد الشرطة العسكرية إن استهدافنا منتسبي الخدمة الوطنية وطلاب المدارس وبناتنا من منتسبات وزارة الدفاع ينبع من إيماننا بأن الوعي هو خط الدفاع الأول هدفنا الأسمى هو تحصين هذه الفئات الواعدة وتسليط الضوء على الجرائم الإلكترونية المتطورة لضمان فضاء رقمي آمن.

وأضاف الكتبي أن المعرض يمثل جسرا للتواصل المباشر لتمكين الشباب والمنتسبين من اتخاذ قرارات صائبة تسهم في استقرار المجتمع وبناء جيل واعٍ ومسؤول.

يذكر أن المعرض الذي تنظمه وزارة الدفاع يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى المحاكاة الواقعية لتعريف الشباب بالمخاطر اليومية والرقمية والوقاية الاستباقية عبر ورش عمل تفاعلية متخصصة و دعم الروابط الأسرية من خلال ربط الأمن المجتمعي بمبادرات "عام الأسرة".