"مضمار أبوظبي للسباق" و"أدنوك" يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

أبوظبي في 30 يناير/ وام/ وقع مضمار أبوظبي للسباق وشركة "أدنوك" اليوم اتفاقية شراكة استراتيجية تمتد ثلاث سنوات، لترسيخ مكانة بطولة "سباق كأس أبوظبي الذهبي" على الخارطة العالمية.

وبموجب الاتفاقية، ستكون "أدنوك" الراعي الرسمي لثلاث نسخ متتالية من الكأس في الفترة من 2026 إلى 2028، بالإضافة إلى دورها راعيا رئيسيا للشوط السابع والختامي، بمشاركة أبرز الملاك محلياً وعالمياً.

ويعد هذا الشوط المخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنف الأغلى في الأمسية، بجوائز تصل قيمتها إلى مليون دولار.

وتعتبر "كأس أبوظبي الذهبي" محطة مهمة في مسيرة سباقات الخيل، بدخول أبوظبي لأول مرة سباقات الخيول المهجنة الأصيلة على هذا المستوى ضمن روزنامة السباقات الدولية.

وينطلق سباق كأس أبوظبي الذهبي يوم السبت 7 فبراير المقبل، والمؤلف من 7 أشواط تجمع نخبة الخيول المهجنة والعربية الأصيلة.

وقال المهندس علي الشيبة، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ومضمار أبوظبي للسباق، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن الشراكة رؤية مستقبلية لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية لسباقات الخيل، وبدعم أدنوك، سنضمن استقطاب نخبة الخيول والمواهب العالمية، ليبقى كأس أبوظبي الذهبي علامة فارقة في أجندة السباقات الدولية.

من جانبه قال سيف الفلاحي، رئيس دائرة الموارد البشرية والهُوية الوطنية والدعم المؤسسي بالإنابة في "أدنوك" إن كأس أبوظبي الذهبي فرصة مميزة لتسليط الضوء على ثقافتنا المحلية، وتراثنا العريق ومشاركتهما مع المجتمع.