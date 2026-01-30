5.6 مليار درهم إيرادات " غذاء القابضة " في 2025

أبوظبي في 30 يناير/وام/ أعلنت شركة غذاء القابضة إحدى الشركات التابعة لمجموعة "2 بوينت زيرو"، عن نتائجها المالية الموحّدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتي كشفت عن نمو إيرادات المجموعة بنسبة 13.5% على أساس سنوي لتصل إلى 5.6 مليار درهم، مدفوعةً بنمو وتوسع أعمالها عبر قطاعاتها الرئيسية، إلى جانب مساهمات عمليات الاستحواذ التي أُنجزت خلال العام، والاستفادة من الأثر الكامل لعمليات الاستحواذ المُنفذة في العام الماضي.

وأسهمت جهود التكامل وتحسين الكفاءة عبر الشركات التابعة للمجموعة في تعزيز القدرة على النمو، وتوسع العمليات التشغيلية، ما دعم استمرارية زخم نمو الإيرادات عبر الفئات الرئيسية لأعمال "غذاء".

وارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 23.5% على أساس سنوي ليصل إلى 1.2 مليار درهم، في حين نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 39.4% لتبلغ 318.7 مليون درهم خلال عام 2025، مدفوعةً بالنهج المنضبط في التسعير، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين مزيج المنتجات.

وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة: "شكّل عام 2025 محطة مفصلية تميّزت بالتنفيذ المنضبط والتقدم المدروس عبر مختلف قطاعات عمل المجموعة وعملنا على تعزيز منصاتنا الأساسية من خلال عمليات دمج مدروسة، شملت تأسيس مجموعة مزارع العين، ودمج مزرعة الجزيرة للدواجن مع شركة المزارع العربية، ما عزز منصتنا المختصة في قطاع البروتين ومنتجات الألبان.. وأعدنا هيكلة عملياتنا الزراعية وإنتاج الأغذية الطازجة عبر نقل الهاشمية إلى مجموعة "إن آر تي سي"، إلى جانب توسيع عروضنا في المنتجات الطازجة والعضوية من خلال الاستحواذ على "رايب أورغانيك" للمنتجات العضوية.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، تدير "غذاء" اليوم منصة أكثر مرونة وقدرة على التوسع، ما يعزز مكانتنا لتحقيق نمو مستدام وإضافة قيمة طويلة الأمد للمساهمين وفي المرحلة القادمة، سنواصل التركيز على تعزيز التكامل عبر منظومة الغذاء والزراعة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتوظيف رأس المال بنهج مدروس لتعزيز ريادتنا في الفئات الرئيسية.. ومن خلال محفظة أكثر تكاملاً واتساقاً ومنصة تشغيلية أقوى، تتمتع المجموعة بمقومات وأسس صلبة تمكنها من تحقيق أداء متوازن ودعم أهداف الأمن الغذائي الوطني".