بلدية دبي وهيئة المعرفة تختتمان بنجاح مبادرة "زراعة 20 ألف شجرة"

دبي في 30 يناير/وام/ اختتمت بلدية دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مبادرة "زراعة 20 ألف شجرة" في الحدائق والأحياء السكنية والمؤسسات التعليمية والتي تم إطلاقها احتفاءً بمرور 20 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في الإمارة، وتجسيداً لرؤية سموه في تعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة كمسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.

وشكّلت المبادرة نموذجاً ملهماً لتحويل المناسبات الوطنية إلى مشاريع تنموية مستدامة ذات أثر طويل المدى وأسهمت في توسيع الرقعة الخضراء في إمارة دبي، وتعزيز مشاركة المجتمع بجميع فئاته في جهود التشجير والحفاظ على البيئة، بما ينسجم مع مستهدفات محور البيئة الحضرية ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، وخطة دبي الحضرية 2040.

شهدت المبادرة مشاركة واسعة من عدد كبير من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، والمؤسسات التعليمية، إلى جانب العائلات وسكان الأحياء السكنية، في صورة متكاملة عكست ثقافة العمل الجماعي، ورسّخت الوعي البيئي لدى فئات المجتمع.

وشارك عدد من مدراء العموم والمدراء التنفيذيين في حكومة دبي في الفعاليات الميدانية لزراعة الأشجار، في نموذج ملهم لتكامل جهود الجهات الحكومية مع المجتمع المحلي، وتأكيداً على التزام المؤسسات الحكومية بدعم المبادرات الوطنية الداعمة للاستدامة والحفاظ على هوية الإمارة المتميزة على الصعيد الحضري.

وتولت بلدية دبي تنفيذ الجوانب الفنية والتشغيلية للمبادرة، من خلال توفير الشتلات وضمان تنوعها بين أشجار الزينة والأشجار المثمرة والشجيرات، وتحديد مواقع الزراعة في عدد من حدائق الإمارة، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الزراعية المستدامة، واستخدام أنظمة ري ذكية وتقنيات حديثة تضمن كفاءة استخدام الموارد واستدامة الأشجار المزروعة على المدى الطويل، فضلاً عن وضع خطة متكاملة لمتابعة الأشجار ورصد نموها وتوفير الرعاية اللازمة لها بما يضمن تحقيق الأهداف البيئية والجمالية للمبادرة.

من جهتها، قادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي جهود إشراك المدارس والجامعات في المبادرة، عبر تمكين المؤسسات التعليمية من المشاركة في أنشطة الزراعة داخل حرمها، وتسهيل التنسيق مع بلدية دبي لتوفير الشتلات والدعم الفني، بما أسهم في تعزيز دور الطلبة في العمل البيئي، وغرس قيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية منذ سن مبكرة.

ولعبت مؤسسة "فرجان دبي" دوراً محورياً، بوصفها الشريك المجتمعي لمبادرة "زراعة 20 ألف شجرة"، حيث تولّت تنسيق مشاركة سكان الأحياء السكنية والعائلات في أنشطة الزراعة المجتمعية، وتنظيم فعاليات ميدانية في عدد من المناطق السكنية، والترويج للمبادرة عبر منصاتها الرقمية، كما خصصت المؤسسة عدداً من المتطوعين لتقديم الدعم والإرشادات للمشاركين.

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي إن المشاركة الواسعة والتفاعل الكبير الذي شهدته مبادرة "زراعة 20 ألف شجرة" من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية وأفراد المجتمع، تعكس ترسّخ الاستدامة نهج عمل وثقافة مجتمعية في دبي، حيث أسهمت المبادرة في رفع مستوى الوعي البيئي، وتوسيع الرقعة الخضراء، بما يدعم رؤية دبي مدينة عالمية رائدة في مجال التنمية المستدامة.

وأضاف أن المبادرة تجسد التزام بلدية دبي بتبني حلول بيئية مبتكرة ومستدامة قائمة على التخطيط طويل المدى وتعزيز الشراكات المؤسسية والمجتمعية، حيث تمثل المبادرة استثماراً بيئياً وحضارياً يسهم في تحسين جودة الهواء وتعزيز الصحة العامة ، وستواصل البلدية متابعة الأشجار المزروعة وضمان استدامتها وفق أفضل الممارسات الزراعية، بما يحقق أثراً بيئياً مستداماً يعود بالنفع على الأجيال الحالية والقادمة.

من جانبها، قالت سعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إن مبادرة "زراعة 20 ألف شجرة" : تُعدّ نموذجاً عملياً لدمج مفاهيم الاستدامة في المنظومة التعليمية، انطلاقاً من إيماننا بدور التعليم في تعزيز الوعي البيئي وغرس قيم الاستدامة في نفوس الطلبة من خلال إشراكهم في ممارسات واقعية تسهم في تعزيز الوعي البيئي وترجمة هذه القيم إلى سلوك يومي".

وأشارت إلى أن التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرة ومشاركة المؤسسات التعليمية فيها يعكسان وعياً متنامياً بأهمية دور التعليم في بناء مستقبل أكثر استدامة، مؤكدةً التزام الهيئة بمواصلة العمل مع شركائها لدعم وتنفيذ المبادرات التي تعزّز مشاركة الطلبة والمجتمع التعليمي، بما ينسجم مع تطلعات دبي ومستهدفاتها ضمن استراتيجية التعليم 2033.

وتدعم مبادرة "زراعة 20 ألف شجرة" أهداف مشروع "دبي الخضراء" الرامي إلى زيادة مساحات التخضير والتجميل الزراعي في الإمارة، ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتوفير بيئة صحية تعزز من جَودة الحياة.