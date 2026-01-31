انطلاقة عالمية جديدة لكأس الإمارات لجمال الخيل العربية من أستراليا

نيو ساوث ويلز- أستراليا في 31 يناير/ وام / استضافت أستراليا الجولة الأولى من النسخة الثالثة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، التي انطلقت في حديقة ويلينغا بمنطقة باولي بوينت في ولاية نيو ساوث ويلز، بمشاركة مجموعة من الخيول وملاكها من مختلف أنحاء البلاد، في محطة جديدة تؤكد الحضور المتنامي للبطولة على الساحة العالمية، وما تمثله من قيمة فنية وتراثية تعكس مكانة الخيل العربية الأصيلة.

وتوج الفائزين سعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، بحضور محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، نائب رئيس لجنة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، وعدد من ملاك ومربي الخيل العربية والمهتمين في مشهد يعكس عمق الشراكات الدولية والدعم المؤسسي المتواصل للبطولة.

وأحرزت المهرة " سيميون سيفريت" لمربط سيميون، اللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، تلتها في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي "ماري إم اي" لجريج وجان فاريل، فيما حلت ثالثة ونالت اللقب البرونزي "زارهميلا ليدي دومنيك" لبيتر هورنبي.

وحصدت "فيتوريا ام اي" لجريج وجان فاريل، ذهبية المهرات، وجاءت في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي "منيرة الحسن" لكاي ادوارد، وحصلت على اللقب البرونزي "نيتاكا اف اف" لكيت ودويل ديرتيل.

وذهب اللقب الذهبي للأمهار أعمار السنة إلى "باروك ام اي" لجريج وجان فاريل، وجاء في المركز الثاني ونال الفضة "سيناتور اف اف" لكانديس، فيما حصل على اللقب البرونزي "اثول هيل ترو باشون" لميشيل بيشوب.

وتوشحت "سيميون شيفا" لمربط سيميون، باللقب الذهبي للأفراس، تلتها في الوصافة ونالت الفضة "سافير ام اي" لجريج وجان فاريل، بينما كان البرونز من نصيب "جافليا اف اف" لكيت ودويل ديرتيل.

وتصدر بطولة الأمهار، ونال اللقب الذهبي "كيلاري اوليسيس" لكيلي ماسون، وحل في المركز الثاني ونال اللقب الفضي "ريكويم ار بي اس" نيكي فريسبي، فيما أحرز " دي ايه دومنيكو" لنيكول ماري ووليام هنيركوس، اللقب البرونزي.

واعتلى "يوبكيوتس ايه ايه جيه" لاليسا وكريستوفر روزوول، صدارة الفحول محرزاً اللقب الذهبي، ونال اللقب الفضي "ايكوز اوف تومورو" لروبني روجرز، فيما حصل "زارهميلا مافريك" لبيتر هورنبي على اللقب البرونزي.

وحققت الجولة الأولى في أستراليا نجاحاً كبيراً، يجسد المستوى التنظيمي المتطور، وقوة المشاركة، وتنامي الاهتمام بكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، سواء من حيث عدد الخيول المشاركة أو تنوع الملاك والمربين، بما يعزز من حضور البطولة كمنصة عالمية للاحتفاء بجمال الخيل العربية وأصالتها.

ويُعدّ منتزه ويلينغا الذي يقع في منطقة باولي بوينت الساحلية، وجهة متكاملة لاستضافة الفعاليات العالمية، يجمع بين مرافق الفروسية الاحترافية، والحدائق الطبيعية، والفن، والإقامة الفاخرة؛ ويمتد على مساحة شاسعة تضم ساحات تدريب ومسابقات، واسطبلات متطورة، ومرافق ضيافة وخدمات زوّار متكاملة، كما يضم مستشفى خيول متقدما يوفر الرعاية على مدار اليوم مع برامج تأهيل بإشراف أطباء مختصين.

يذكر أن جولات النسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية شهدت مشاركة 791 خيلاً تعود لنحو 460 مالكاً، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 3 ملايين و986 ألف درهم، فيما بلغ عدد الخيول الفائزة 488 خيلاً، وعدد الملاك الفائزين 342 مالكاً، في تأكيد واضح على المكانة الدولية المتنامية التي تحظى بها البطولة، والدور الريادي لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة الخيل العربية على خارطة الجمال العالمية.

وتأتي النسخة الثالثة من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققتها النسختان الأولى والثانية، حيث تقام جولات هذه النسخة في جميع قارات العالم، ضمن رؤية طموحة تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من ملاك ومربي الخيول العربية حول العالم، وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي، بما يجسد ريادة دولة الإمارات في صون إرث الخيل العربية والارتقاء به عالميا.