300 لاعب ولاعبة يتنافسون في بطولة الشارقة للجودو

الشارقة في 31 يناير / وام / أعلن اتحاد الإمارات للجودو، مشاركة 300 لاعب ولاعبة في بطولة الشارقة المفتوحة للبراعم غدا، على صالة نادي الشارقة الرياضي بمنطقة الحزانة.

وأكد الاتحاد، في بيان له، أن البطولة تقام بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة الرياضي، حيث اكتملت إجراءات الميزان الرسمي والتجريبي حسب الشروط المقررة لعدد 200 لاعب، و100 لاعبة.

وأوضح أن اللجنة المنظمة للنشاط المحلي برئاسة محمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، أكملت كافة الترتيبات التنظيمية لإنجاح البطولة، تحت شعار (الجميع فائز)، بهدف تشجيع الفئات العمرية على المشاركة في الفعاليات التي ينظمها الاتحاد، لصقل مهاراتهم، وضمهم إلى صفوف المنتخبات الوطنية.