سباق كأس الإمارات للخيول العربية للقدرة ينطلق غدا بالوثبة

أبوظبي في 31 يناير/ وام / تحتضن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، غدا منافسات النسخة الثانية من سباق كأس الإمارات للخيول العربية للقدرة لمسافة 100 كلم.

وتشارك في السباق أندية واسطبلات الفروسية في الدولة، وتنظمه جمعية الإمارات للخيول العربية، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

يتضمن السباق 4 مراحل، الأولى لمسافة 35 كلم باللون الأزرق، والثانية لمسافة 25 كلم باللون الأصفر، تعقبها الثالثة لمسافة 20 كلم باللون الأحمر، والأخيرة لمسافة 20 كلم أيضا باللون الأبيض.

وأعلنت اللجنة المنظمة إجراء الفحوصات البيطرية للخيول المشاركة اليوم السبت، لمطابقة الشروط والمواصفات المعتمدة، منها أن لا يقل عمر الحصان المشارك عن 6 سنوات، ولا يتجاوز 64 نبضة في الدقيقة، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 60 كجم مع السرج.

وأشارت إلى اكتمال جميع الترتيبات الفنية والتنظيمة للسباق، وتوفير كافة متطلبات نجاحه على غرار السباقات الماضية في القرية، وفق أفضل المعايير العالمية.