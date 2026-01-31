من التعاون الميداني إلى حفاوة الاستقبال.. هيئة أبوظبي للدفاع المدني تحتفي بأسبوع العلاقات الإماراتية - الكويتية

أبوظبي في 31 يناير/ وام / جسدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عمق الروابط الأخوية مع دولة الكويت الشقيقة عبر تفعيل برنامج متكامل تزامن مع أسبوع العلاقات الإماراتية – الكويتية تحت شعار "الإمارات والكويت .. إخوة للأبد"، حيث جمعت الهيئة بين تعزيز التعاون الإستراتيجي الميداني ومظاهر الاحتفاء الشعبي.

وفي صدارة هذه الفعاليات، استقبلت الهيئة وفداً رسمياً من الإدارة العامة للدفاع المدني الكويتي بهدف تبادل الخبرات وتعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك، حيث اطلع الوفد خلال جولة ميدانية شملت مركز الدفاع المدني في السعديات على أحدث الآليات والتقنيات المستخدمة في تأمين المنشآت وعمليات الإنقاذ والإطفاء، وتعرف على أفضل الممارسات المطبقة في أبوظبي لرفع الجاهزية والاستجابة للطوارئ.

ومواكبة للأجواء الاحتفالية، خصصت الهيئة استقبالا مميزا للأشقاء الكويتيين القادمين عبر مطار زايد الدولي بالورود والأعلام والهدايا، كما زينت آلياتها بشعار المناسبة، في لفتة رمزية تؤكد تجذر العلاقات التاريخية والإنسانية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين.