"العين للفروسية" يستضيف السباق الثامن للخيول العربية

العين في 31 يناير / وام / يستضيف نادي العين للفروسية والرماية، غداً الأحد، السباق الثامن في الموسم من 9 أشواط، بمشاركة نخبة الخيول العربية الأصيلة، وجوائزه 520 ألف درهم.

وتشارك في الشوط الأول لمسافة 2000 متر الخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، ويقام الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول العربية المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

وينطلق الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، للخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، بينما تتنافس في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر الخيول العربية المبتدئة "مهرات وأفراس" (أ)، عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 40 ألف درهم.

ويشهد الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، مشاركة الخيول العربية المبتدئة "مهرات وأفراس" (ب)، عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 40 ألف درهم.

ويقام الشوط السادس لمسافة 1400 متر، للخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 80 ألف درهم، بينما تشارك الخيول العربية المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، في الشوط السابع لمسافة 1000 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

وتم تخصيص الشوط الثامن لمسافة 1000 متر (أ) للخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 40 ألف درهم، بينما تختتم الأمسية بالشوط التاسع لمسافة 1000 متر (ب) للخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 40 ألف درهم.