المعارض التجارية في "إكسبوجر 2026" .. تفاعل مهني مع كبار صناع الصورة في العالم

الشارقة في 31 يناير / وام / رسّخت المعارض التجارية حضورها في فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر 2026" كإحدى المحطات الأكثر جذباً للمهنيين والمهتمين بصناعة الصورة عبر مساحة تجمع العلامات العالمية ووكلاء التوزيع ومزوّدي الحلول التقنية تحت سقف واحد.

وشهدت هذه المعارض حراكاً مهنياً واضحاً بين العارضين والزوار والشركاء من خلال عروض المنتجات الحيّة وتجارب الاستخدام وورش العمل واللقاءات المباشرة التي تستهدف المصورين وصنّاع المحتوى والشركات العاملة في قطاعات التصوير الفوتوغرافي والفيديو والبودكاست.

وتعكس أجواء المعارض التجارية في المهرجان نموذجاً عملياً لمنصة أعمال متخصصة تُسهّل المقارنة بين التقنيات الحديثة وتدعم قرارات الشراء والتجهيز وتفتح مسارات تعاون بين المختصين والجهات المورّدة والخدمات المساندة إلى جانب الحضور المباشر للخبراء داخل الأجنحة للشرح وتقديم الاستشارات الفنية.

ومن بين الأجنحة البارزة قدّمت "فوجي فيلم" مشاركة تركّز على تجربة المنتجات والتفاعل مع المستخدمين، حيث أشارت فيديا مديرة الفعاليات في فوجي فيلم إلى أن جناح الشركة في "اكسبوجر 2026" يجمع بين عرض أحدث الكاميرات وتوفير مساحة للتجربة قبل الشراء إلى جانب خدمات ميدانية للزوار.

من جانبه أكد رامي الدغمة مدير مبيعات الشركات وخدمات ما بعد البيع والبرامج التدريبية في "المحلات الكبرى" أن مشاركة الجهة للعام الجاري تأتي للمرة العاشرة امتداداً لحضورها منذ الدورات الأولى، مشيراً إلى أن المعرض يمثل "نقطة التقاء مباشرة" مع العملاء لفهم احتياجاتهم وتقديم حلول عملية تلائم الاستخدامات المتعددة.

ويؤكد حضور كبريات الشركات العالمية ضمن "اكسبوجر 2026" أن المهرجان أصبح مساحة عملية لبناء علاقات مهنية راسخة بين الشركات والموردين وصناع المحتوى وبهذا الزخم يواصل "اكسبوجر" تعزيز حضوره كمنصة تجارية كبرى لقطاع الصورة في المنطقة تجمع الشركات العالمية والوكلاء والخبراء في بيئة واحدة وتدعم نمو السوق عبر التفاعل المباشر وتبادل المعرفة وتسهيل فرص التعاون والشراء والتطوير المهني.