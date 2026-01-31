"إعلامي حكومة عجمان" يطلع على أحدث التقنيات في شركة "هواوي" خلال زيارته لشينزن الصينية

شينزن في 31 يناير / وام / زار وفد من المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، المقر الرئيسي لشركة "هواوي" في مدينة شينزن الصينية، ضمن جولة هدفت إلى الاطلاع على أحدث ما تقدمه الشركة العالمية في مجالات التكنولوجيا والحلول الرقمية، وبحث فرص التعاون في تطوير منظومة العمل الإعلامي.

واطلع وفد المكتب الإعلامي، خلال الزيارة، على عدد من التقنيات الحديثة التي تقدمها "هواوي" في مجالات الأرشفة والتخزين الرقمي والاتصال والشبكات، إضافة إلى الحلول الذكية المخصصة لقطاع الإعلام، والتي تسهم في تعزيز الكفاءة وتسريع تدفق المعلومات وتحسين جودة المحتوى.

كما اطلع الوفد على نماذج متقدمة من منصات إدارة المحتوى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصنيف والتنظيم والأرشفة، إلى جانب أنظمة البنية التحتية المتطورة التي توفر مستويات عالية من الأمان والسرعة في تداول البيانات.

وأكد مسؤولو "هواوي" خلال اللقاء استعداد الشركة لفتح آفاق جديدة للتعاون، وتقديم حلول تقنية مبتكرة تلبي احتياجات العمل الإعلامي في عجمان، ودعم التطور المستقبلي للخدمات الإعلامية في الإمارة.

وقال سعادة محمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، إن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص المكتب على تبني أحدث التقنيات العالمية، وتعزيز شراكاته مع المؤسسات الرائدة في مجال التحول الرقمي، بما يدعم تطوير بنية إعلامية أكثر تقدماً وفاعلية في عجمان.

وأضاف أن المكتب الإعلامي يسعى من خلال هذه الشراكات إلى استكشاف حلول مبتكرة في مجالات إدارة المحتوى والأرشفة الذكية وحماية البيانات، مؤكداً أن التعاون مع "هواوي" ينسجم مع توجهات حكومة عجمان نحو بناء منظومة إعلامية حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة.