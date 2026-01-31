اهتمام إعلامي دولي كبير بماراثون دبي 2026

دبي في 31 يناير / وام / شهد ماراثون دبي 2026، اهتماماً واسعاً من كبريات المحطات التلفزيونية والمنصات الرقمية العالمية التي قامت بنقل وقائع الحدث في نسخته الـ25، في تأكيد جديد على المكانة الدولية التي يحظى بها الماراثون باعتباره أحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية.

ومن المقرر أن يتابع ملايين المشاهدين حول العالم البث المباشر لسباق ماراثون دبي، الذي ينطلق غداً، تزامناً مع احتفاله بالذكرى الخامسة والعشرين لانطلاقه، وذلك بعد انضمام عدد كبير من القنوات الرياضية والعامة لتغطية فعالياته على امتداد مختلف القارات.

ويقام الماراثون تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، حيث سيتم بثه مباشرة إلى جماهير الرياضة في أنحاء العالم، إذ تتيح ثلاث قنوات إفريقية هي هيئة الإذاعة الإثيوبية، وAfrica XP، وSuperSport متابعة السباق في القارة الإفريقية.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتولى قناة دبي الرياضية مهمة البث المباشر، فيما توفر شبكة SPOTV التغطية لمنطقة جنوب شرق آسيا، واليابان، وكوريا، وتايلاند، بينما تخدم منصة Huya السوق الصينية.

أما في الولايات المتحدة، فتتولى Fortius Media وشبكاتها المتخصصة نقل السباق مباشرة، بصفته أقدم ماراثون دولي في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت شبكة CNBC بث برنامج أبرز لقطات الماراثون عبر قنواتها في أوروبا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، إلى جانب بثه عبر RTHK Hong Kong وعدد من قنوات الطيران العالمية.

كما تتيح القناة الرسمية لماراثون دبي على منصة “يوتيوب” متابعة البث المباشر عالمياً دون قيود جغرافية، إلى جانب القناة الأولمبية عبر الإنترنت والتطبيق الذكي، مع تولي البطلة العالمية السابقة وصاحبة الرقم القياسي في سباقات الماراثون باولا رادكليف مهمة التعليق الفني.

وتتولى H&A Media مهام التنسيق التلفزيوني وحقوق الإعلام العالمية، فيما توفر Prime Vision التجهيزات الفنية الخاصة بالبث المباشر.

وأكد بيتر كونيرتون، مدير السباق، أن مسار شاطئ جميرا السريع والمتميز أسهم في استقطاب اهتمام غير مسبوق من القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، مشيراً إلى الاستثمار الكبير في جودة الإنتاج التلفزيوني لنقل صورة مشرّفة عن دولة الإمارات إلى العالم.

ويشهد ماراثون دبي مشاركة نخبة من العدائين الدوليين للتنافس على اللقب، إلى جانب آلاف العدائين الهواة الذين سيشاركون في سباقات 4 كيلومترات للجري المجتمعي الذي ينطلق في العاشرة صباحا، و10 كيلومترات في الثامنة صباحا، والماراثون الكامل لمسافة 42.195 كيلومتراً، الذي ينطلق في السادسة إلا ربع صباحا.