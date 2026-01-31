اللجنة المنظمة لألعاب الماسترز تعلن تفاصيل حفل الافتتاح الرسمي

أبوظبي 31 يناير / وام / أعلنت اللجنة المنظمة لألعاب الماسترز "أبوظبي 2026"، تفاصيل حفل الافتتاح الرسمي يوم الجمعة 6 فبراير المقبل في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وأكدت في بيان لها أن الحدث الرياضي العالمي المرتقب يجمع الآلاف من الرياضيين يمثلون مختلف دول العالم، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة لاستضافة كبريات الفعاليات الرياضية الدولية.

وأوضحت أن حفل الافتتاح سيشهد عرضًا احتفاليًا متكاملًا يجمع بين الرياضة، والثقافة، والهوية الإماراتية، إلى جانب فقرات استعراضية تعكس قيم البطولة القائمة على الاستدامة، والصحة، ونمط الحياة النشط، وترسيخ مفهوم أن الرياضة أسلوب حياة لا يرتبط بعمر معين.

وذكرت أن تذاكر حفل الافتتاح متوفرة الآن عبر منصة Ticketmaster، داعية الجمهور وعشاق الرياضة إلى المبادرة بحجز مقاعدهم مبكرًا لحضور هذا الحدث الاستثنائي، والاستمتاع بتجربة افتتاحية تعكس رؤية أبوظبي في تنظيم فعاليات عالمية بمعايير عالية.