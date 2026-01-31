«دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026» تنطلق بعد غد في الشارقة

الشارقة في 31 يناير / وام / تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع تنطلق بعد غد النسخة الثامنة من "دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026" التي تنظّمها "مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة" خلال الفترة من 2 إلى 12 فبراير 2026.

وتشهد الدورة مشاركة 65 فريقاً تمثل 16 دولة عربية تتنافس في 9 ألعاب فردية وجماعية وتفتتح البطولة فعالياتها بحفل رسمي يقام في مسرح المجاز تليه منافسات تجمع الأندية العربية في مشهد رياضي يحوّل منشآت الإمارة إلى ساحات يومية للتحدي والروح الرياضية والحضور الجماهيري.

ويتضمن حفل الافتتاح تقديم النسخة الكاملة من الهوية السمعية الجديدة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بعنوان «سيدات العرب» للمرة الأولى وذلك بعد الإعلان عنها سابقًا بصوت الفنان حسين الجسمي وألحان فايز السعيد وكلمات الشاعر الدكتور عبدالسلام الحمادي تحت رعاية المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وبإشراف مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الجهة المنظمة للدورة.

وتُبث منافسات الدورة مباشرة عبر قناة الشارقة الرياضية إلى جانب البث الرقمي عبر منصة «مرايا» التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بما يتيح للجمهور متابعة مجريات المنافسات من مختلف المواقع ومواكبة نتائج اللاعبات والأندية أولاً بأول كما دعت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الجمهور إلى حضور المنافسات وتشجيع اللاعبات العربيات.

وتُقام منافسات كرة السلة في الفترة 3-11 فبراير بمشاركة 7 فرق من 6 دول عربية هي الإمارات والكويت والبحرين والأردن والعراق وتونس وتُجرى المباريات في نادي البطائح الثقافي الرياضي الذي يستضيف أيضًا جزءًا من التدريبات الرسمية للفرق المشاركة إلى جانب مركز الطفل بالرقة.

وتُجرى منافسات الكرة الطائرة في الفترة من 3 -12 فبراير بمشاركة 6 فرق تمثل 5 دول عربية وسط متابعة فنية وإعلامية واسعة مع اعتماد المنافسات رسميًا من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB) واعتماد آسيوي للتحكيم من الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة (AVC) وتضم الدول المشاركة الإمارات والكويت وسوريا ولبنان والعراق وتٌقام المنافسات في صالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة في القليعة التي تحتضن أيضاً التدريبات الرسمية للفرق المشاركة إلى جانب مركز الطفل بالرقّة.

كما تُجرى منافسات التايكواندو يومي 10 و11 فبراير وتُسجّل حضورها للمرة الأولى ضمن برنامج الدورة بعد اعتماد منافساتها بتصنيف G1 الدولي من الاتحاد الدولي للتايكواندو ما يمنح البطولة بُعداً فنياً وتنافسياً معترفاً به دولياً ويتيح للاعبات احتساب النقاط في التصنيف الدولي وتشهد المنافسات مشاركة 7 فرق تمثل 6 دول عربية هي الإمارات والبحرين والعراق والأردن والكويت والمغرب وتُقام التدريبات والمباريات الرسمية في نادي خورفكان للمعاقين ضمن بيئة مجهزة وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

وتُقام منافسات التجديف يومي 9 و10 فبراير بمشاركة 7 فرق تمثل 7 دول عربية هي الإمارات والكويت والسعودية ومصر والمغرب وتونس والصومال في أول حضور للعبة ضمن برنامج الدورة وتُقام المنافسات الرسمية على شاطئ الحمرية فيما تُجرى التدريبات الرسمية في نادي الحمرية الثقافي الرياضي.

وتُجرى منافسات المبارزة يومي 3 و4 فبراير بمشاركة 7 فرق تمثل 6 دول عربية هي الإمارات والسعودية والبحرين وسوريا والكويت وعُمان وتجمع اللعبة بين الدقة والسرعة والانضباط في 3 أسلحة هي الإيبيه والفلوريه والسابر وتُقام التدريبات والمنافسات الرسمية في مركز الطفل بالقرائن فيما يحتضن مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة جزءاً من التدريبات الرسمية للفرق المشاركة.

وتُقام منافسات القوس والسهم يومي 3 و4 فبراير بمشاركة 8 فرق تمثل 7 دول عربية هي الإمارات والكويت والبحرين وليبيا والعراق وفلسطين وقطر في لعبتي القوس المركّب والأولمبي اللتين تتطلبان التركيز والانضباط الذهني.

وتُقام المنافسات في نادي الحمرية الثقافي الرياضي فيما تُجري الفرق التدريبات الرسمية في مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة.

أما منافسات الرماية بالمسدس الهوائي فتقام في 6 فبراير والبندقية الهوائية 10م في 8 فبراير بمشاركة 5 فرق من 5 دول عربية هي الإمارات والكويت والسعودية والبحرين وقطر في واحدة من الألعاب التي تتطلب أعلى درجات الدقة والتركيز والانضباط الفني وتُنظّم المباريات الرسمية في نادي الذيد الثقافي الرياضي بينما تُجرى التدريبات الرسمية في مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة ونادي الشارقة الرياضي للمرأة بالقليعة.

وتُقام منافسات ألعاب القوى في الفترة من 8 إلى 10 فبراير بمشاركة 10 فرق من 9 دول عربية هي الإمارات والكويت والسعودية والأردن وليبيا ومصر والعراق وفلسطين وقطر وتُقام معظم تخصصات المنافسات في نادي الثقة للمعاقين باستثناء مُسابقتَي رمي المطرقة والقفز بالعصا في مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة.

أما منافسات كرة الطاولة فتقام في الفترة من 9 إلى 12 فبراير بمشاركة 8 فرق تمثل 8 دول عربية هي الإمارات والكويت والسعودية وليبيا ومصر ولبنان وفلسطين والمغرب في منافسات تمتاز بالسرعة والمهارة الفنية العالية وتُنظّم المباريات في مركز الطفل بالقرائن فيما تُقام التدريبات الرسمية للفرق المشاركة في مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة.

وتشكّل الدورة منصة عربية جامعة لدعم رياضة المرأة وتعزيز التنافس الرياضي وبناء جسور التواصل بين الأندية النسائية العربية في وقت تواصل فيه الشارقة احتضان البطولة منذ عام 2012 ضمن رؤيتها لتمكين المرأة وتطوير الرياضة النسائية عربياً.