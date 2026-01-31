دبي تستضيف أول مؤتمر دولي للفتاق وترميم وإعادة بناء جدار البطن

دبي في 31 يناير / وام / افتتخ اليوم في دبي أول مؤتمر دولي للفتاق وترميم وإعادة بناء جدار البطن، بمشاركة نخبة من الخبراء والجراحين الدوليين، ويناقش أحدث التطورات الطبية والجراحية في جراحات جدار البطن.

ويهدف المؤتمر، الذي نظم بالتعاون مع المستشفى الأمريكي دبي ويستمر في فندق "الريتز-كارلتون" بمركز دبي المالي العالمي، إلى تسليط الضوء على الأبعاد الطبية والسريرية لحالات الفتاق واضطرابات جدار البطن، بما في ذلك انفصال العضلة المستقيمة، وهي حالات غالبًا ما يُساء فهم بعضها وتصنيفها ضمن الإطار التجميلي، رغم تأثيرها المباشر على الوظائف الحركية وجودة حياة المرضى.

ويشكل الحدث منصة علمية متخصصة لتبادل الخبرات، ومناقشة أحدث الممارسات السريرية المبنية على الأدلة العلمية، واستعراض التقنيات المعتمدة في الترميم الجراحي وإعادة البناء الوظيفي لجدار البطن.

وقال الدكتور حاتم موسى، رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر، ورئيس قسم الجراحة في المستشفى الأمريكي دبي، إن المؤتمر يجمع نخبة من أبرز الجراحين على مستوى العالم، ويناقش مجموعة واسعة من الموضوعات المتخصصة في مجال جراحات الفتاق وترميم وإعادة بناء جدار البطن، مشيرًا إلى أن التطور في التقنيات الجراحية الحديثة أسهم في رفع دقة العمليات وتقليل فترة التعافي لتصبح بضعة أيام فقط بعد أن كانت تمتد لأسابيع.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالله القايدي، رئيس جمعية الإمارات للجراحة العامة، أن المؤتمر يجمع نخبة من أهم الجراحين العالميين بهدف توحيد الجهود العلمية وجمع الخبرات الدولية وتبادلها، إلى جانب الإسهام في توحيد المعايير الطبية المعتمدة، وتطوير كفاءات الأطباء المحليين.

وأكد أن مثل هذه المؤتمرات تسهم في تعزيز مكانة دبي عالميًا كبيئة حاضنة للمؤتمرات الطبية المتخصصة، وكمركز متقدم لاستقطاب أحدث التقنيات والتكنولوجيا الطبية العالمية.

ويشارك في المؤتمر خبراء من الولايات المتحدة، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، والشرق الأوسط، حيث تتناول الجلسات العلمية أحدث الأساليب الجراحية، وتقنيات إعادة بناء جدار البطن، وإدارة الحالات المعقدة وفق أحدث البروتوكولات العالمية.

ويولي المؤتمر اهتمامًا خاصًا بالجراحة بمساعدة الروبوت، ويُعد من أبرز المنصات العلمية التي تستعرض تطبيقات متعددة للتقنيات الروبوتية في جراحات جدار البطن المتقدمة، إلى جانب تنظيم ورش عمل متخصصة تتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث الابتكارات الجراحية وتطبيقاتها العملية.

ويحظى المؤتمر بدعم المستشفى الأمريكي دبي، إلى جانب عدد من الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الطبية، والتي تستعرض الجهات المشاركة أحدث المنصات الروبوتية، والأدوات الجراحية، والتقنيات المتقدمة الداعمة لمجالات الترميم الجراحي وإعادة البناء الوظيفي.

ويشارك في دعم المؤتمر علميًا عدد من الجهات والجمعيات المتخصصة، من بينها جمعية الإمارات للجراحة العامة، وجمعية الجراحين الكويتية وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات الدولية.

وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية بين المستشفى الأمريكي دبي وشركة الناغي الطبية لاقتناء نظام دافنشي 5، أحدث وأدق أنظمة الجراحة الروبوتية المتقدمة، في خطوة تعزز مكانة المستشفى كمركز إقليمي رائد في مجال الجراحة الروبوتية، وتدعم توفير أحدث التقنيات العالمية لخدمة المرضى وفق أعلى المعايير الطبية.

ويعكس تنظيم هذا المؤتمر الطبي المتخصص مكانة دبي المتقدمة كمركز عالمي للتعليم الطبي المتخصص، ومنصة رائدة لاستقطاب الخبرات الدولية وتعزيز التعاون العلمي في مجالات الجراحة المتقدمة.