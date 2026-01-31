"الإمارات للدراجات" يصعد منصة التتويج للمرة الثانية في سباق «تشالينج مايوركا»

مدريد في 31 يناير / وام / واصل البرتغالي أنطونيو مورغادو درّاج فريق الإمارات – إكس آر جي تألقه في انطلاقة الموسم، محققًا ثاني صعود له إلى منصة التتويج هذا الأسبوع ضمن سباقات «تشالنج مايوركا»، بعدما أحرز المركز الثاني أمس في سباق «تروفيو سيرا ترامونتانا»، عقب فوزه الأربعاء الماضي بسباق «تروفيو كالفيا».

وجاءت نتيجة مورغادو بعد أداء قوي، إذ لم يتفوّق عليه سوى البلجيكي ريمكو إيفينيبول درّاج فريق ريد بُل – بورا – هانسغروهي، الذي حقق فوزًا منفردًا في سانتواري دي يلوك، في أول مشاركة له على الطرق هذا الموسم، مؤكدًا مكانته كبطل عالم سابق في سباقات الطرق.

وكان مورغادو قد أسهم في حصول فريقه على المركز الرابع في سباق زمن الفرق «تروفيو سيس ساليناس»، قبل أن يثبت في «سيرا ترامونتانا» أنه الأقوى بين المطاردين، مستثمرًا قدرته على التسارع ليحسم المركز الثاني، فيما أنهى زميله في الفريق فيليكس غروسشارتنر السباق في المركز السادس.

وشهد السباق أيضًا تألق الشاب أدريا بيريكاس (19 عامًا)، المنتقل حديثًا إلى الفريق العالمي قادمًا من فريق جيل رد، إذ انضم إلى المجموعة المتقدمة على صعود «كول دي بويغ مايور» (5 كم بمتوسط ارتفاع 4.9%)، وأظهر صمودًا لافتًا مكّنه من نيل جائزة القتالية.

وتمكّن بيريكاس من مجاراة بابلو كاستريلو (موفيستار) على صعود «كول دي سولير»، قبل أن يلتحق بهما إيفينيبول بهجوم قوي، لينفرد لاحقًا بالصدارة حتى خط النهاية متقدمًا بفارق تجاوز الدقيقة.

وخاض مورغادو (22 عامًا) مطاردة قوية لإيفينيبول، خصوصًا على صعود «كول دي سا باتالا» (8.4 كم بمتوسط ارتفاع 4.9%)، وبقي إلى جانب كريستيان سكاروني (إكس دي إس أستانا) وماثيس رونديل (تيودور برو سايكلينغ)، قبل أن يتفوق عليهما ويحسم المركز الثاني، فيما عبر غروسشارتنر خط النهاية بعد خمس ثوانٍ في المركز السادس، ليختتم فريق الإمارات – إكس آر جي يومًا مميزًا.

وقال مورغادو: «أشعر بأنني بحالة جيدة. كان السباق جميلًا وصعبًا في الوقت نفسه، والطقس كان مناسبًا. قدّمت أفضل ما لدي. الجميع يعرف أن ريمكو من أقوى الدراجين في العالم، وقد استحق الفوز لأنه كان الأقوى. سأشارك في باقي السباقات إذا سارت الأمور على ما يرام. المنافسة مع هذه الأسماء الكبيرة ليست سهلة، لكننا لا نعرف ما قد يحدث. فريقنا يسابق دائمًا لهدف واحد، وهو الفوز، وسنحاول تحقيقه».