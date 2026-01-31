انطلاق بطولة مبادلة أبوظبي للتنس للسيدات بإجراء القرعة الرسمية

أبوظبي في 31 يناير/ وام/ انطلقت اليوم منافسات النسخة الرابعة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات " فئة 500 نقطة"، والمستمرة حتى 7 فبراير المقبل في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة واسعة من نخبة المصنفات.

وتقام البطولة بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالشراكة مع مبادلة وشركة ماري.

وشهدت الانطلاقة إجراء منافسات قرعة البطولة والتي أسفرت عن مواجهات قوية في الدور الأول، أبرزها مواجهة إسبانية خالصة تجمع المصنفة الثامنة باولا بادوسا بمواطنتها جيسيكا بوزاس مانيرو، فيما تواجه النجمة الفلبينية ألكسندرا إيالا، الحاصلة على بطاقة دعوة، التركية زينب سونميز.

كما تلتقي الأوكرانية ديانا ياستريمسكا مع البرازيلية بياتريس حداد مايا، فيما تلتقي المصنفة الخامسة ليودميلا سامسونوفا البطلة السابقة لبطولة أستراليا المفتوحة سوفيا كينن.

وتخوض الأسترالية أيلا تومليانوفيتش، الحاصلة على بطاقة دعوة، مواجهة صعبة أمام المصنفة السادسة ليلى فرنانديز، في حين تواجه الأمريكية ماكارتني كيسلر وصيفة إحدى بطولات الغراند سلام سابقًا أنستاسيا بافليوتشينكوفا.

وحصلت المصنفة الأولى وحاملة اللقب بليندا بنشيتش على إعفاء من الدور الأول، إلى جانب المصنفة الثانية إيكاترينا ألكسندروفا، والثالثة كلارا تاوسون، والرابعة إيما نافارو.

من جانب آخر شهد "يوم الأسرة" مع انطلاقة الحدث إقبالًا واسعًا من الجماهير من مختلف الأعمار، الذين استفادوا من الدخول المجاني للاستمتاع بأجواء البطولة.