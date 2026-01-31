رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو يزور المنتخب الوطني المشارك في بطولتي الفجيرة الدولية وكأس العرب

الفجيرة في 31 يناير/ وام/ زار سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، منتخب الإمارات للتايكواندو المشارك في بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو المفتوحة وبطولة كأس العرب للتايكواندو.

ووجّه الزيودي للاعبي المنتخب كلمة تشجيعية قبل المشاركة في البطولتين، التي تحظى بمشاركة عربية ودولية واسعة.

وقال الزيودي إن تنظيم البطولتين في إمارة الفجيرة تأكيدٌ على المكانة الرائدة للفجيرة في أوساط الرياضة العالمية وإمكانياتها الاستثنائية في تنظيم واستضافة أهم المنافسات الرياضية وإنجاحها.

وتقام منافسات بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو وبطولة كأس العرب للتايكواندو تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في إستاد مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية وتحت إشراف الاتحادين العربي والدولي للعبة.

رافق سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي في الزيارة؛ سعادة عبد الله السماحي الأمين العام للاتحاد، وأعضاء الفريق، والمدربين، والطاقم الفني والإداري للمنتخب.