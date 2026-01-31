قادة قطاع الأعمال: الإمارات تمتلك مقومات قوية لتأسيس شركات تكنولوجية عالمية

الشارقة في 31 يناير/ وام/ شهدت فعاليات اليوم الأول من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026" الذي انطلق اليوم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار برنامجاً حافلاً بالجلسات والفعاليات التي استضافتها مناطق المهرجان ومنصاته المتنوعة من بينها جلستان ناقشتا عالم الاستثمار ورأس المال والعوامل المؤثرة في المشهد الاستثماري إلى جانب متطلبات القيادة التنفيذية في بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وسبل مواكبة التحولات، وبناء نمو هادف ومستدام.

واستضافت "منصة المؤسسين" جلسة بعنوان "كيف سيبدو العام المقبل لرأس المال" بمشاركة كلٍّ من كريستوس ماستوراس المؤسِّس والشريك الإداري لـ "إلياد بارتنرز" و باولا تافانغار الرئيسة التنفيذية للاستثمار في "إنجاز كابيتال" وتالة الجابري المؤسِّسة والشريكة الإدارية لـ "وايلد في سي" وتوشار سينغفي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في "الهلال للمشاريع".

وأشار المتحدثون في الجلسة إلى أن تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بالمنطقة يُعد دليلاً على نضج منظومة رأس المال فيها وأن التركيز لم يعد مقتصراً على بناء النظام من الداخل بل على إنشاء جسور استثمارية مع أسواق عالمية خاصة أوروبا.

ولفتوا إلى أن المنطقة لا تزال في المراحل الأولى لبناء منظومة الذكاء الاصطناعي لكنها تمتلك مقومات قوية تشمل الطاقة منخفضة التكلفة والبيئة التنظيمية المتقدمة والدعم الحكومي والمؤسسات التعليمية القادرة على تخريج مواهب تقنية عالية.

ونوهوا إلى أن ربط المنطقة بمراكز الابتكار العالمية والاستثمار في الكفاءات هو المحرك الأساسي لتحويل منطقة الخليج إلى قوة مؤثرة في الذكاء الاصطناعي.

وأكد المتحدثون على أن دولة الإمارات تمتلك مقومات قوية لبناء شركات تكنولوجية فائقة التطور وذكاء اصطناعي بفضل غنى البيانات والاستثمار في البنية التحتية والقدرات الحاسوبية وموقعها الجغرافي الذي يسهّل الوصول إلى أسواق آسيا وأفريقيا والجنوب العالمي.

وأشاروا إلى وجود فرص واعدة في قطاعات جديدة تتماشى مع أولويات الموازنات الحكومية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الطبية والتقنيات الحيوية لافتين إلى أن المرحلة الحالية توفر لمؤسس الشركات فرصة مهمة لبناء نماذج أعمال قابلة للنمو.

واستضافت "منصة التأثير" جلسة بعنوان "داخل دور الرئيس التنفيذي: ما الذي يتطلبه النمو" بمشاركة أمبارين موسى الرئيسة التنفيذية لـ "ريفولوت" لمنطقة دول مجلس التعاون وحمد الهاجري المؤسِّس والرئيس التنفيذي لـ "سنونو" والدكتور طارق بن هندي عضو مجلس إدارة "أسترا تك" والرئيس التنفيذي لـ "بوتيم" ومحمد خضيري الرئيس التنفيذي لـ "بنك الشارقة" وكريم بنكيران الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "دو" وعضو مجلس إدارة "دو باي".

واستعرض المتحدثون أدوار الرئيس التنفيذي والتي تتضمن الحضور الدائم وفهم التحديات التي تواجه الفريق وتقديم المشورة ودعم الموظفين.