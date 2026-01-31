"الشارقة للثروة السمكية"تطلق استراتيجيتها لعام 2026

الشارقة في 31 يناير / وام / أطلقت هيئة الشارقة للثروة السمكية استراتيجيتها الجديدة خلال حفلها السنوي الثاني، الذي أُقيم أمس بحضور سعادة رئيس الهيئة علي أحمد أبو غازيين، ورؤساء ونواب الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك .





و قال رئيس الهيئة إن ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية هو ثمرة تعاون وإخلاص فريق العمل والشركاء، معربًا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المتواصل لمسيرة التنمية في الإمارة. كما ثمّن دور الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في دعم القطاع .





وشهد الحفل الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الجديدة للثروة السمكية، التي تمثل خارطة طريق واضحة تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع الصيد، وتمكين الصياد، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب تفعيل الشراكات بما يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد البحرية.





كما تضمن الحفل عرضًا مرئيًا استعرض أبرز إنجازات الهيئة لعام 2025.

وأكدت الهيئة أن الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك تمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ الاستراتيجية.

وفي هذا الإطار، تم تكريم الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك وعدد من منتسبيها.

