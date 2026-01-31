إقبال جماهيري على مهرجان "تيفان لول" التراثي بدبا الفجيرة

الفجيرة في 31 يناير/ وام/ شهدت مدينة دبا الفجيرة إقبالًا جماهيريًا واسعًا مع انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان «تيفان لول» التراثي الشعبي، الذي يُقام حتى الغد ، تحت شعار «ماضٍ يُروى وللأجيال يُحكى».

حضر حفل الافتتاح معالي محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عضو المجلس الوطني الاتحادي وسعادة ناصر حميد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمديرين والمسؤولين وأعيان مدينة دبا ومناطقها.

ويُنظم المهرجان في نسخته الخامسة فرع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بمدينة دبا الفجيرة، حيث يفتح أبوابه يوميًا للجمهور من الساعة الرابعة عصرًا وحتى التاسعة والنصف مساءً.

وتجول الحضور في أروقه المهرجان الذي ضم مجموعة من الأجنحة الشعبية التراثية.

وأكد سعادة ناصر اليماحي أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بالفعاليات التراثية الشعبية، لما لها من دور محوري في تعزيز ارتباط الأجيال بماضيهم وتقاليدهم العربية الأصيلة، وترسيخ قيم الهوية الوطنية في وجدانهم.

وأشار إلى أن الخطة السنوية للهيئة تتضمن باقة متنوعة من البرامج والفعاليات التراثية والثقافية التي تحظى بإقبال كبير من مختلف الفئات العمرية في إمارة الفجيرة ومدينة دبا.