رائدات أعمال: تبني منظور استثماري طويل الأمد يقلل المخاطر

الشارقة في 31 يناير/ وام/ أكدت رائدات أعمال أن بناء مستقبل مهني ومالي أكثر استدامة يبدأ بتغيير طريقة التفكير والانتقال من التردّد إلى المبادرة الواعية وأن مخاطر الاستثمار تنخفض من 39% خلال شهر واحد إلى 0.1% فقط عند تبني منظور طويل الأمد يمتد إلى 20 عاما وأن الثقة تُبنى بالفعل لا بالانتظار إذ يمكن للانطلاق المبكر أن يعزّز الثروة بنسبة تصل إلى 44% مقارنة بالتأجيل.

جاء ذلك خلال جلسات اليوم الأول من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026، المنعقد حاليا في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث استضاف المهرجان سعاد السركال، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «كوم كيشن كونسلتنسي»، في جلسة بعنوان From What If’s to So What، ومالو مارسلوت، مؤسسة شركة «ماما إنفيست»، في جلسة بعنوان «كيف يمكن للمرأة بناء استقلال مالي مستدام»، وذلك بحضور نخبة من رواد الأعمال والمهتمين بمنظومة الابتكار وريادة الأعمال.

وقدّمت سعاد السركال في جلستها إطاراً عملياً لتحويل الخوف والتردّد إلى محرّك للفعل واتخاذ القرار، موضحة أن التحدي الحقيقي يكمن في التردّد لا في الخوف ذاته، مشيرة إلى أن التفكير المستمر بصيغة "ماذا لو" يؤدي إلى جمود تحليلي يعرقل التقدّم فيما يساعد تحويل المخاوف إلى معطيات واضحة قابلة للتحليل على تطوير الأفكار وتحسينها بدلاً من تعطيلها.

من جانبها قدّمت مالو مارسلوت رؤية شاملة حول مفهوم الاستقلال المالي المستدام للمرأة، مؤكدة أن بناء الأمان المالي يرتكز على فهم أعمق لكيفية عمل المال وعلى اتخاذ قرارات واعية تتيح امتلاك الخيارات على المدى الطويل، موضحة أن الثروة المستدامة تقوم على ثلاث ركائز مترابطة تشمل الثروة الداخلية المرتبطة بالهوية والعلاقة مع المال وقوة التدفق النقدي من خلال إدارة الأرقام وتحديد الأهداف إضافة إلى محرك الثروة الذي يتمثل في الاستثمار.

وقدمت مارسلوت أرقاماً مستندة إلى بيانات تمتد لأكثر من 150 عاماً أظهرت أن احتمال خسارة الاستثمار ينخفض من 39% خلال شهر واحد إلى 0.1% فقط عند الاحتفاظ به لمدة 20 عاماً ما يثبت أن الخطر الحقيقي ليس في السوق بل في الخروج المبكر منه كما بيّنت بالأرقام أثر البدء المبكر عبر الفائدة المركبة، موضحة أن الاستثمار المنتظم على مدى أطول يمكن أن يزيد الثروة بنسبة تصل إلى 44% مقارنة بالانتظار لتخلص إلى أن الاستقلال المالي يبدأ بقرار واحد واعٍ وأن الثروة العابرة للأجيال تبدأ بشخص واحد يقرر أن يتحرك الآن.