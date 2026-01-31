" حميد المهيري" يحرز جائزة كفالور لفئة 4 نجوم

الشارقة في 31 يناير/ وام/ أحرز الفارس حميد عبد الله المهيري على صهوة الفرس "أرجنتينا دو كريسكر زد" جائزة كفالور لفئة 4 نجوم في منافسة الجولة الواحدة ضمن فعاليات اليوم الثالث لبطولة الشارقة كأس الأمم التي انطلقت أمس الأول في مضمار نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وجاءت المنافسة برعاية كفالور، وصمم مسارها بحواجز ارتفاعها 145 سم، بمشاركة 30 فارسا، نجح منهم 8 فرسان في إكمال الجولة دون أي أخطاء.

وسجل الفارس حميد المهيري أفضل زمن مع الفرس "أرجنتينا" (7 سنوات) من باسطبلات الشراع، حيث بلغ 62.61 ثانية، ليحرز بذلك المركز الأول وينتقل إلى الصدارة بعد أن كان في المركز الثاني في منافسة المرحلتين على حواجز الـ140 سم.

وجاء في المركز الثاني الفارس السوري محمد مغيث الشهاب مع الفرس "جاغوار ام اس" (10 سنوات) بزمن 65.34 ثانية، بينما نال المركز الثالث الفارس البرتغالي رادريغو غيستيرا مع الجواد "كوم لو كور" (9 سنوات) بزمن 65.37 ثانية.

وفي منافسات الجولة الواحدة من فئة الأربع نجوم لجولة لونجين على حواجز 145 سم، تصدر الفارس البلجيكي كونستانت بيشن مع الفرس "دياز دو ثوت" (12 سنة) بإكمال الجولة في 66.06 ثانية من أصل 60 مشاركاً، حيث تمكن 21 فارساً فقط من إتمام الجولة دون أخطاء.

وحل في المركز الثاني الفارس الألماني كريستيان هيلمان مع الجواد "شيران دبليو ال" بزمن 67.00 ثانية، فيما حصلت الفارسة الألمانية صوفي هينرز على المركز الثالث مع الفرس "إيرون داميس كاليني جو" بزمن 68.81 ثانية.

وعلى صعيد المنافسات الدولية فئة النجمة الواحدة على حواجز 110 سم، برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، شارك 126 فارساً، وتمكن 30 منهم من إكمال الجولة دون خطأ.

وتوّج الفارس الإماراتي علي مفرج الكربي مع الفرس "سوبر تروبر" بالمركز الأول بزمن 52.28 ثانية، وحلت الفارسة الهندية ميشا خان مع الفرس "فيرست ليدي" في المركز الثاني بزمن 52.49 ثانية، فيما احتلت الفارسة الإماراتية صليحة الكتبي المركز الثالث مع الجواد "إلتون" بزمن 53.58 ثانية.

وفي منافسات المرحلتين من فئة النجمة الواحدة على حواجز 130 سم برعاية ماجستيك، تصدر الفارس البريطاني كريستوفر فرازر مع الفرس "كاريندا ـ اس" بزمن المرحلة الثانية 35.61 ثانية، وجاءت الفارسة الألمانية مع الجواد "دكتور بيلو" في المركز الثاني بزمن 36.15 ثانية، بينما حصل الفارس اللبناني طوني عسّاف مع الفرس "آبا فان غروبنهوف زد" على المركز الثالث بزمن 37.27 ثانية.

وفي منافسات خيول القفز الصغيرة، قاد الفارس الإماراتي موفي عويضة الكربي الفرس "مايسلف اف زد" إلى صدارة الجولة مع جولة التمايز على حواجز 120 و130 سم برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، من أصل 51 خيلاً تنافست، تمكن 18 خيلاً من الوصول إلى جولة التمايز، وأكملت 6 جياد الجولة دون خطأ، حيث فازت الفرس "مايسلف اف زد" بزمن 42.70 ثانية، وحلت الفرس "أونورا جيه" بقيادة الفارس الإماراتي محمد حمد الكربي في المركز الثاني بزمن 44.23 ثانية، بينما أحرز الجواد "يولاندرو بيشوب" بقيادة الفارس الأردني أحمد منصور المركز الثالث بزمن 44.48 ثانية.

وفي منافسات كأس الأشبال الدولية، توّج الشبل الإماراتي الشيخ صالح بن سلطان الشرقي بالمركز الأول مع الفرس "كورلين" بزمن التمايز 29.97 ثانية، وحلت الفارسة الألمانية لوسي شميث مع الجواد "أغالان بريكست" في المركز الثاني بزمن 31.11 ثانية، بينما نال الفارس الإماراتي محمد عبد الله العويس مع الجواد "قيف مي فول" المركز الثالث بزمن 35.71 ثانية.

وتستمر المنافسات مساء اليوم بمراحل نهائيات كأس الأمم لفرسان دول المجموعة الإقليمية السابعة، فيما تختتم غدا النسخة الرابعة من البطولة بأبرز فعالياتها، منافسة بطولة الشارقة كأس الأمم للفرق.