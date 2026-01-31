"موارد دبي": 18 عاما من قيادة ترسخ الاستدامة وتصنع المستقبل في دبي

دبي في 31 يناير/ وام/ قال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن الذكرى الثامنة عشرة لتولي سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في دبي، وتولي سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مهام نائب حاكم دبي، تمثل محطة وطنية بارزة تعكس مرحلة متقدمة من العمل المؤسسي، انتقلت فيها دبي من تحقيق الإنجازات إلى ترسيخ الاستدامة وصناعة المستقبل بثقة وكفاءة، على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وأكد أن نهج سموّ الشيخ حمدان بن محمد أسهم في ترسيخ نموذج قيادة قريب من الإنسان، يعتمد على تمكين الكفاءات وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز مرونة العمل الحكومي واستعداده الدائم للتغيير ومواكبة التحولات. وفي الوقت ذاته، ساهمت رؤية سموّ الشيخ مكتوم بن محمد في رفع كفاءة الأداء المؤسسي من خلال إدارة متوازنة للموارد وحوكمة فعّالة تدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي، مما يعزز مكانة دبي كنموذج عالمي في الإدارة الحديثة.

وأشار إلى أنه استناداً إلى هذا النهج القيادي، تواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الوظيفية، ورفع الإنتاجية، وضمان استدامة الكفاءات الوطنية، دعماً لقدرة الحكومة على تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية وترسيخ ريادتها.

وقال في ختام تصريحه هذه المناسبة، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سموّهما، سائلين المولى عزّ وجلّ لهما دوام التوفيق والسداد في قيادة دبي نحو مراحل أكثر تقدمًا وريادة”.