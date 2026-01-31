"العليا التشريعات": رؤية قيادية تدفع دبي نحو مستقبل مزدهر ومستدام

دبي في 31 يناير/ وام/ أكد سعادة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي أن تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في إمارة دبي، وتولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصب نائب حاكم دبي، شكّل تجسيداً حياً لرؤية ثاقبة ومسيرة حكيمة يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حيث كانت السنوات الماضية شاهدةً على إنجازات نوعية في مختلف المجالات عززت مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد والابتكار.

وقال سعادته في تصريحات له إن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يمضي منذ توليه ولاية العهد بمسيرة التنمية الشاملة في إمارة دبي نحو آفاق أرحب، متبنياً نهجاً مستداماً يضع التطوير والتحديث في صُلب أولوياته، ويستند نهجه الإستراتيجي إلى رؤية تنموية طموحة تلامس جميع القطاعات، وتعكس تطلعات الإمارة نحو تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للحياة والاستثمار والأعمال والسياحة.

وأشار إلى أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، يواصل صياغة خارطة طريق ازدهار ونماء الإمارة، ومتابعة وتطوير البرامج التنموية ذات التوجُّهات المستقبلية، وإرساء دعائم منظومة مؤسسية ترتكز على أسس تنموية راسخة.

وأضاف أنه بهذه المناسبة العزيزة، تجدد اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عهدها للقيادة الرشيدة بمواصلة العمل بتفانٍ وإخلاص لتطوير منظومة تشريعية تواكب طموحات الإمارة وتدعم خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في صون مكتسبات الوطن وصياغة معالم مستقبل أكثر ازدهاراً لأجياله القادمة.