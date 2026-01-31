منتخب الإمارات يتأهل إلى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة

دبي في 31 يناير/ وام/ تأهل منتخب الإمارات الوطني لكرة السلة إلى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ35، بعد فوزه على فريق الاتحاد الليبي بنتيجة 97-96، في مباراة الدور نصف النهائي التي جمعت بينهما اليوم على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الاتحاد الليبي 53-47، واستمرت الندية والإثارة بين الفريقين خلال الشوط الثاني، مع أفضلية للاتحاد في الفترة الثالثة، قبل أن ينجح منتخب الإمارات في تقليص الفارق وقلب النتيجة في اللحظات الأخيرة بثلاثية، محققاً الفوز بفارق نقطة واحدة.

ويواجه منتخب الإمارات في المباراة النهائية، المقررة غداً، فريق الإفريقي التونسي، الذي حجز مقعده في النهائي عقب فوزه على فريق بيروت اللبناني 71-62 في مواجهة نصف النهائي الأخرى.

ويلتقي فريقا الاتحاد الليبي وبيروت اللبناني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي تسبق إقامة المباراة النهائية.