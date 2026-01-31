"كرنفال الأسرة" يجمع الفرح والتراث احتفاء بمنتصف شعبان في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 31 يناير/ وام/ نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية فعالية "كرنفال الأسرة – ساعة من الفرح" في حديقة الجمعية بمقرها برأس الخيمة، تحت شعار "أسرتنا مصدر سعادتنا"، بالتزامن مع الاحتفاء بمنتصف شهر شعبان، بمشاركة واسعة من الأسر وأفراد المجتمع.

ويأتي الكرنفال ضمن المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى دعم الأسرة وتعزيز الترابط الأسري، انسجاما مع مستهدفات "عام الأسرة"، وإحياء الموروث الثقافي المرتبط بهذه المناسبة، بما يعكس قيم التآلف والتراحم والتواصل بين أفراد المجتمع، لاسيما الأطفال وأسرهم.

وشهدت الفعالية أنشطة ترفيهية حديثة متوازنة مع الملامح التراثية، لتعزيز الانتماء والاعتزاز بالهوية الثقافية ونقل الموروث للأجيال الجديدة بأساليب معاصرة.

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام الجمعية، أن الاحتفاء بمنتصف شعبان يهدف إلى ترسيخ القيم الاجتماعية الإيجابية، وتعزيز الهوية الوطنية، وربط الأطفال بجذورهم الثقافية والاجتماعية.