قادة أعمال ومستثمرون: النجاح بعد الصفقات يعتمد على الانضباط التشغيلي

الشارقة في 31 يناير/ وام/ أكد قادة أعمال ومستثمرون أن النجاح الحقيقي في ريادة الأعمال يبدأ بعد إتمام الصفقات، حيث تتحول جولات التمويل إلى مسؤولية تتطلب إدارة واعية للتوقعات، وبناء علاقات طويلة الأمد، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات لضمان خلق قيمة مستدامة ونمو قابل للاستمرار.

جاء ذلك خلال جلسات حوارية ضمن برنامج مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026 في دورته التاسعة، التي ناقشت محاور ما بعد التمويل، وبناء العلامات التجارية، وتوقيت الاستمرار أو تغيير المسار في المشاريع الريادية.

في الجلسة الأولى بعنوان "العمل الجاد يبدأ بعد إتمام الصفقة"، شارك كل من أحمد آل سيف، مؤسس ورئيس "الفريدو للتعليم"، وجولييت تشو، الرئيسة التنفيذية لشركة "كونستليشن فنتشرز"، وروزا بيرو، الرئيسة التنفيذية للاستثمار في شركة "أرادَ"، وبروك بيلامي، مؤسسة شركة "بروكي"، وكارلوس ترافاساروس، رئيس إدارة المحافظ في صندوق الإمارات للنمو. وركزت الجلسة على تحويل التمويل إلى قيمة تشغيلية ونمو فعلي للشركات الناشئة.

وأشار أحمد آل سيف إلى أن خلق القيمة بعد الصفقة يمثل المرحلة الأهم في أي مشروع، مؤكداً أن تنظيم التوقعات مع المستثمرين والاتصالات الفعالة في المنظومة الاقتصادية أساسان لتجاوز التحديات وتحقيق النمو والمبيعات المستمرة.

بدورها، قالت جولييت تشو إن التمويل يمنح الثقة، لكن النجاح يتطلب وضوح الأولويات، سواء بالتركيز على الإنتاجية أو الأهداف الاستراتيجية، مشيرة إلى أن التمويل الموجه بعناية يحقق عوائد مستدامة.

وأكدت روزا بيرو أن بناء مجتمع ريادي مستدام يحتاج إلى رؤية طويلة الأمد، مشيرة إلى دراسة اقتصادية استمرت عشر سنوات لمشروع "الجادة"، ودعت رواد الأعمال إلى حماية استثماراتهم ضمن أطر تشغيلية واضحة.

من جانبها، أشارت بروك بيلامي إلى أن القرارات في الشركات الناشئة حساسة وتتطلب موثوقية عالية، مشددة على دراسة الفرص بعناية لتحقيق استراتيجيات طويلة الأمد، وكشفت عن خطط لتأسيس أعمال جديدة في الشارقة.

وأوضح كارلوس ترافاساروس أن الخبرات العملية والعقلية المرنة تعد من أبرز المعايير التي ينظر إليها المستثمرون، مؤكدًا أهمية بناء علاقات قائمة على الثقة.

أما الجلسة الثانية بعنوان "الطريق إلى القمة: قيادة العلامة التجارية نحو المستقبل"، فقد شاركت فيها رانيا مصري الخطيب، الرئيسة التنفيذية في "ذا جيفينغ موفمنت"، مؤكدة أن نجاح العلامة التجارية يعتمد على رؤية واضحة، روح الفريق، وفهم احتياجات المستهلك لبناء علاقة حقيقية ومستدامة.

وفي الجلسة الثالثة بعنوان "متى يجب التخلي ومتى يجب تغيير المسار"، ناقش إياد القسّار، المؤسس المشارك لشركة "كلوب"، وباسل الكوسا، الرئيس التنفيذي لشركة "كويك أب"، توقيت اتخاذ قرار الاستمرار أو إعادة توجيه المشروع لضمان النجاح المستقبلي.