يوناس شومبورغ وكاترين غريسبول يتوجان بألقاب "النخبة" في تحدي "صير بني ياس"

أبوظبي في 31 يناير/ وام/ شهدت النسخة الثانية من تحدي صير بني ياس تتويج الألماني يوناس شومبورغ والدنماركية كاترين غريسبول كريستنسن بالمركز الأول في سباقات فئة النخبة للمسافات المتوسطة، بمشاركة قياسية للمحترفين، ونحو 4813 مشاركاً من الرياضيين والمشجعين.

و فرضت مجموعة من 6 متسابقين سيطرتها على مياه الخليج العربي في مرحلة السباحة، لتتشكل ملامح الصدارة مبكراً، وهم ماكس ستابلي (بريطانيا)، وهنري شومان (جنوب إفريقيا)، ويوناس شومبورغ (ألمانيا)، وبيير لو كور (فرنسا).

وخرج شومبورغ وستابلي وشومان وكيران ليندارز (بريطانيا) من الماء معاً في زمن زاد قليلاً عن 21 دقيقة، متقدمين بفارق 50 ثانية عن أقرب منافسيهم.

وشهد سباق الدراجات الذي أقيم وفق قاعدة المسافة الآمنة 20 متراً بين اللاعبين، انفراد شومبورغ وستابلي بالمقدمة مبكراً، قبل أن يرفع شومبورغ وتيرة سرعته تدريجياً ليبتعد عن ستابلي، ويحقق تقدماً حاسماً، حيث وصل شومبورغ إلى منطقة الانتقال الثانية (T2) بمفرده، ليحكم سيطرته على سباق الجري متعدد اللفات وينتزع المركز الأول بزمن قدره 3:13:52 ساعة، متفوقاً بذلك على لوكور وجوش فيريس.

وفي منافسات السيدات، فرضت البلجيكية جولين فيرميلين صدارتها في مرحلة السباحة، وكان خلفها مباشرة فينيلا لانغريدج (بريطانيا) وناتالي فان كوفوردن (أستراليا)، في حين تأخرت إيلي سالتهاوس (أستراليا) بفارق دقيقة واحدة.

وأسفر سباق الدراجات، عن تفوق كاترين غريسبول كريستنسن بعد منافسات قوية وتبادل المراكز، حيث وصلت إلى منطقة الانتقال الثانية متصدرةً السباق، ومع انطلاق مرحلة الجري، استغلت كريستنسن تقدمها الواضح وحافظت على وتيرة قوية ومنتظمة، وتأكيد فوزها المستحق بزمن قدره 3:37:45 ساعة، وجاءت فان كوفوردن في المركز الثاني، و سالتهاوس في المركز الثالث.

وقال شومبورغ بعد تتويجه إن السباق كان حافلاً بالتحديات، لا سيما مع برودة المياه في مرحلة السباحة، موضحا أنه بذل أقصى جهوده منذ البداية، بينما حاول رفع أدائه في سباق الدراجات، وتحديداً بعد أول 10 كيلومترات.

وعبّرت كريستنسن، المتوجة بلقب فئة النخبة للسيدات، عن سعادتها بهذه التجربة الاستثنائية، وقالت إنها تداركت الموقف في مرحلة السباحة واللحاق بالمتنافسات، ثم ضغطت بكل قوة في سباق الدراجات، مشيرة إلى أن مشهد السفينة السياحية كان مميزا، وهي تجربة فريدة بالنسبة لها.

وقال سعاده حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك " تابعنا النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية من تحدي صير بني ياس، في هذا الحدث الذي يواصل نموه من حيث الحجم، والتنوع والتأثير العالمي، بمشاركة مجموعة واسعة من الرياضيين من كافة دول العالم، خاضوا تجربة سباق استثنائية بكل المعايير."

وأضاف الظاهري أن جزيرة صير بني ياس أثبتت مجدداً أنها وجهة فريدة تجمع بين الطبيعة الجاذبة، والمعايير التنظيمية العالمية، ونشكر الشركاء على جهودهم الكبيرة في هذا الإنجاز، ونتطلع قدماً إلى تعزيز هذه النجاحات ومواصلة مسيرة التميز في الأعوام المقبلة.

بدوره، أشار سعادة طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، إلى أن تحدي صير بني ياس شهد إقبالا استثنائيا، وسط أجواء مثالية للسباقات استمرت طوال أوقات الحدث، بمشاركة مجتمعية محلية واسعة، سواء عبر تشجيع المتسابقين أو المشاركة في السباقات المجتمعية، مؤكدا الدور الإيجابي لهذه الفعالية في تعزيز ثقافة الرياضة والارتقاء بجودة الحياة في دولة الإمارات.

وأشاد زيبي سلوفشيك، رئيس مجلس إدارة "تشالنج فاميلي"، بالحدث، وتجربته الاستثنائية التي اتسمت بسلاسة فائقة وراحة تامة، وتصميم كافة الخدمات اللوجستية لمنح للرياضيين التركيز التام على خوض السباق، وسط ظروف مناخية مميزة، وأجواء مثالية.